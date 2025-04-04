Казань и Воронеж стали лидерами по темпам роста стоимости «вторички» в марте

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань и Воронеж стали единственными российскими мегаполисами, в которых по итогам марта этого года темпы роста стоимости квартир в готовых домах обогнали инфляцию. Об этом рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, пишет газета «Ведомости».

В столице Татарстана вторичное жилье подорожало на 11,7%, до 198,2 тыс. рублей за квадратный метр, а в Воронеже – на 10,4%, до 111,3 тыс. рублей за «квадрат».

По словам Попова, в Казани очень велик ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем. К тому же в некоторых районах города крайне мало новостроек, что подстегивает спрос на вторичном рынке, пояснил он.

В свою очередь в Воронеже цены на «вторичку» стимулирует приток мигрантов, уточнил аналитик.

В целом же по России с учетом инфляции цены на вторичное жилье не только не растут, а даже падают. Так, в Москве за март стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась лишь на 3,7%, а в Санкт-Петербурге – на 4,9%. Минимальный рост цен (2,9%) зафиксирован при этом в Самаре.