«Вторичка» в Челнах подорожала сильнее, чем в Казани в феврале 2025 года

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За февраль 2025 года квадратный метр вторичного жилья в Челнах вырос на 2,5%, до 116 тыс. рублей. Для сравнения: в Казани за аналогичный период «квадрат» подорожал на 1,5%, до 178,4 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

По данным экспертов отрасли, квадратный метр в феврале подорожал в 57 городах, подешевел в 11, в двух не изменился.

Больше всего цены выросли в Волжском (+4,3%), Курске (+4,3%), Перми (+4,1%), Кирове (+3,7%) и Набережных Челнах (+2,5%). Подешевел «квадрат» больше всего в Краснодаре (–2,5%), Калуге (–1,2%), Махачкале (–1%), Владивостоке (–1%) и Мурманске (–0,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге сохранился слабый рост (+0,1%, до 353,8 тыс. рублей и 209,4 тыс. рублей соответственно). В Подмосковье цены выросли на 0,5%, до 154,9 тыс. рублей, а в Ленобласти – на 0,6%, до 116,1 тыс. рублей.

В целом по России квадратный метр вторичной недвижимости подорожал на 0,7%, до 119,1 тыс. рублей.

«Судя по динамике цен, «вторичка» чувствует себя немного лучше, чем рынок новостроек, где цена «квадрата» за февраль увеличилась всего на 0,3%, а цена предложения – на 0,2%. Стоимость недвижимости на регулярном рынке не была так перегрета, как на первичном, и сейчас она на 17% дешевле, поэтому в этот сегмент переходит часть покупателей с рынка новостроек, – прокомментировал гендиректор упомянутого портала Павел Луценко. – Более того, «вторичка» даже показывает некоторое оживление по сравнению с январем, когда средняя цена метра выросла всего на 0,4%, хотя и не дотягивает до показателей декабря (+1,4%) и ноября (+1%) прошлого года».