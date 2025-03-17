Аналитики сравнили цены на вторичное жилье в городах России

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Житель Казани в среднем может купить в Москве 25 кв. м на «вторичке», если решит продать свое вторичное жилье, которое в столице РТ стоит 8,7 млн рублей. При этом казанец не будет добавлять денег к полученной сумме. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Как отметили эксперты отрасли, в Москве квартира на «вторичке» стоит в среднем 21,1 млн рублей. Это в 2,4 раза больше, чем аналогичный объект в Казани.

«25 кв. м – это площадь квартиры-студии, в которой, хотя и без особенного комфорта, вполне может проживать один человек», – подчеркнули исследователи портала.

Как отметили эксперты отрасли, в Москве средняя квартира на «вторичке» стоит около 21,1 млн рублей. Это в 2,4 раза больше, чем аналогичный казанский объект.

Больше всего кв. м купят в Москве жители Сочи (36 «квадратов»). Как отметили аналитики, это размер полноценной «однушки». Чуть меньше возможностей у петербуржца – 34 кв. м. Жители Севастополя, Владивостока, как и казанцы, купят 25 кв. м. У бывшего собственника квартиры в Симферополе и Московской области студия будет немного скромнее – 24 кв. м, у владельца жилья в Махачкале – 23 кв. м, в Калининграде – 22 кв. м, а в Якутске – 21 кв. м.

Жители ряда других городов смогут, продав свою квартиру, и вовсе купить лишь комнату в столице России. Самая маленькая комната будет у жителя Нижнего Тагила – 10 кв. м. Чуть побольше – у жителей Магнитогорска, Кургана и Волжского – 12 кв. м. По 13 «квадратов» достанется людям из Брянска, Оренбурга, Смоленска, Ульяновска и Астрахани, 14 – покупателям из Орла.

Как отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, семь лет назад средний россиянин мог купить 14 кв. м в Москве. Тогда, в 2018 году, столичный метр стоил всего 202 147 рублей, а средняя по стране квартира на «вторичке» – 2 877 822 рубля, добавил он.

«С тех пор недвижимость в российских городах дорожала более активно (+122% за 7 лет), чем в Москве (+75%), и вот результат: теперь средний житель РФ может позволить себе на 4 «квадрата» больше», – подчеркнул Луценко.