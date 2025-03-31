Аналитик рассказал, где в Татарстане можно взять семейную ипотеку на «вторичку»

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С 1 апреля российские семьи могут взять ипотеку под 6% на вторичное жилье, но с условиями. Вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев объяснил «Татар-информу», как будет работать нововведение.

«Такую ипотеку можно будет взять только в городах, где за последние несколько лет строится не более двух новых многоквартирных домов. В Татарстане это Лаишево, Иннополис, Арск, Бугульма», – сообщил «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

Семейная ипотека под 6% на вторичном рынке доступна в 18 населенных пунктах Татарстана. Это Агрыз, Азнакаево, Арск, Бавлы, Бугульма, Буинск, Иннополис, Заинск, Болгар, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши и Чистополь.

Андрей Савельев считает, что новый инструмент не сильно повлияет на рынок недвижимости, потому что в городах, подпадающих под программу, не такой большой рынок «вторички».

«Если говорить про Лаишево, там больше спрос на землю и ИЖС, чем на квартиры в многоквартирных домах. И чаще всего многоквартирные дома там – это двух-, трехэтажные дома советской постройки, которые могут не попасть под действие новой программы», – пояснил Савельев.

Получить льготный кредит по ставке 6% годовых смогут семьи, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно. Купить готовую квартиру можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет, если он не был признан аварийным.

Воспользоваться данной мерой поддержки можно будет только один раз. Рефинансировать действующий ипотечный кредит по этой программе не получится. Жилье также нельзя будет приобрести у родственников или других взаимозависимых лиц.