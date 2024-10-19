Казань готова к БРИКС, батальоны просят корейцев и Зеля под планом: обзор событий недели

Казань стоит на пороге самого большого события в своей новейшей истории – саммита БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Остались последние штрихи: Казань полностью готова к саммиту БРИКС

Казань стоит на пороге самого большого события в своей новейшей истории – саммита БРИКС. Только вдумайтесь, на долю стран этого международного объединения уже приходится более 30% общей площади суши, более 40% населения Земли, более 30% мирового ВВП, а также 17% мирового золотого запаса. И лидеры, представители всех этих стран соберутся в столице Татарстана. Кроме того, в Казань приедут представители десятков стран, желающих стать частью этого масштабного объединения.

Известно, что участие в предстоящем форуме уже подтвердили 32 страны. При этом 24 государства будут представлены их лидерами. На площадке соберутся и генеральные секретари ООН, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Представительство стран на саммите превышает даже уровень G20. Ничего подобного на планете Земля, помимо Генассамблеи ООН, просто нет. Так что за саммитом в Казани будет следить весь мир.

Участие в предстоящем форуме уже подтвердили 32 страны. При этом 24 государства будут представлены их лидерами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России уверены, что в Казани все будет организовано на высоком уровне. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Все будет обеспечено на уровне, который соответствует такому саммиту, который фактически является главным событием международной повестки в эти дни», – сказал он журналистам.

«Не скажу, что меня трясет, но мы такого уровня событий еще не принимали. В такой ситуации волнуется любой. Сюда приедут главы государств, от которых зависит будущее всего мира. Одного любого лидера хватило бы, чтобы мы очень сильно готовились, а здесь свыше двадцати, в том числе и Президент нашей страны Владимир Путин», – поделился своим волнением мэр Казани Ильсур Метшин.

Практически все подготовительные мероприятия завершены, остались только последние штрихи, которые будут нанесены в ближайшие дни.

К саммиту БРИКС был частично обновлен вокзал «Казань-1»: на нем дополнительно оборудовали зал для маломобильных групп населения, а также зал для официальных делегаций Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большое внимание в ходе подготовки к саммиту было уделено въездным воротам города – аэропорту и железнодорожному вокзалу. К саммиту БРИКС был частично обновлен вокзал «Казань-1»: на нем дополнительно оборудовали зал для маломобильных групп населения, а также зал для официальных делегаций. Что касается аэропорта, то к саммиту там был построен новый перрон, где будут размещаться самолеты международных делегаций. Кроме того, была закуплена дополнительная техника: перронный автобус, аэродромный тягач для буксировки воздушных судов, шесть авиационных трапов, автомобиль для противообледенительной обработки и другое оборудование.

Основные мероприятия саммита пройдут на территории выставочного центра «Казань Экспо». Его пресс-центр готовится принять порядка 2 тыс. журналистов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основные мероприятия саммита пройдут на территории выставочного центра «Казань Экспо». Его пресс-центр готовится принять порядка 2 тыс. журналистов, половина из которых представляют иностранные государства. Будет задействовано огромное количество переводчиков на 16 языках. Готовы два зала, где будут встречаться главы государств, один для узкого круга – встреч руководителей стран БРИКС, а второй для расширенных заседаний.

Церемонию открытия саммита БРИКС примет Казанская Ратуша. Для этого в здании провели косметический ремонт и реконструкцию коммуникаций.

Россия, Татарстан, Казань – все готовы и всё готово к этому грандиозному мировому событию. Так что теперь следите за тем, как в эти дни на нашей казанской земле будут приняты крайне важные решения, касающиеся будущего мироустройства.

Владимир Путин предложил Госдуме РФ ратифицировать договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР Фото: kremlin.ru

Десятый наш корейский батальон: Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о стратегическом партнерстве России и КНДР

Владимир Путин предложил Госдуме РФ ратифицировать договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор был подписан российским Президентом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне в июне 2024 года и заменил собой прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные соответственно в 2000 и 2001 годах.

Понятно, что геополитическая ситуация с того времени сильно изменилась и потребовалось уточнение договорных отношений между стратегическими союзниками. Существенным обновлением нового договора стала, например, 4-я статья, согласно которой государства обязуются оказывать друг другу военную помощь. Сама ее формулировка довольно гибкая – настолько, что статью можно применить хоть сейчас. Например, нападение Украины на Курскую область можно считать поводом для оказания военной помощи.

На этой неделе КНДР взорвала мосты и дороги, соединяющие ее территорию с Южной Кореей. Налицо классические оборонительные действия, чтобы не дать легко зайти наземным силам противника. Но пока со стороны Южной Кореи не демонстрировались приготовления к нападению. Может быть, такое оборонительное действие Корейская народная армия осуществила в связи со снижением количества военнослужащих на южных рубежах страны из-за планируемой переброски на Украину? Пока это всего лишь догадки.

При этом численность северокорейской армии довольно высока. Регулярная армия КНДР насчитывает около 1 млн солдат, в резерве насчитывается около 4 млн человек (общее население Северной Кореи – 26,2 млн человек).

Налицо большая доля военных формирований в общественном обустройстве КНДР. Эта армия не находится в состоянии полномасштабных боевых действий уже длительное время. И если будет достаточный повод в соответствии с ратифицированным новым Договором между Россией и КНДР, то вполне можно ожидать оказания «военной помощи» со стороны северокорейских союзников.

Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы» Фото: rada.gov.ua

План, написанный под «планом»: просроченный президент Украины выступил с «планом победы»

Узурпировавший должность президента Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы».

Если совсем кратко пересказывать эту якобы программу, то сводится она к привычному для Украины обращению к Западу: «Дай, дай, дай!» Налицо попытки Киева подтолкнуть ЕС и США к прямому вооруженному столкновению с Россией. А этого страны Запада категорически стараются избежать. Потому что в случае конфликта с РФ неизбежным станет вопрос об их собственном существовании и даже о существовании человеческой цивилизации вообще.

Зеленский сознательно педалирует тему втягивания Запада в прямые военные действия с Россией, чтобы от него «откупились» еще большими поставками денежных и оружейных ресурсов. Чтобы усилить страхи, он заговорил в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, что Украина снова станет ядерной державой, намекая на создание «грязной» (то есть из радиоактивных отходов) ядерной бомбы.

Разумеется, западные политики считывают весь этот блеф и понимают, ради чего блефует Зеленский. Слишком уж неуклюже выглядит шантаж, и эта неуклюжесть вызывает отторжение. Так что Запад, которому адресованы основные требования «президента Украины», уже ответил фактическим отказом на ключевые пункты его плана – по поводу приглашения в НАТО и ударов дальнобойными ракетами по РФ.

По оценке Дмитрия Пескова, «это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока [НАТО] и РФ, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями. Мы видим по реакции европейцев, даже по реакции НАТО, что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения».

Дмитрий Медведев: «Это не «план победы», а просто план для победы. Слово «план» следует понимать буквально: как жаргонное наименование марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли и пр.» Фото: © «Татар-информ»

А Дмитрий Медведев в своей привычной резкой манере отозвался в своем телеграм-канале так:

«Это не «план победы», а просто план для победы. Слово «план» следует понимать буквально: как жаргонное наименование марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли и пр. Иными словами, вещество тетрагидроканнабинол (ТГК), обладающее психотропным эффектом. Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву».

Лучше и не скажешь – от неадекватных инициатив Зеленского на Западе порядочно устали. Перед ним стали закрываться все двери – показательно решение США отозвать саммит «Рамштайн». Глядя на такое отношение американцев, скепсисом по отношению к украинской власти проникаются и европейцы. Так что бывший комик, рискующий оказаться у разбитого корыта (если повезет, в живых), становится ненужной и надоевшей обузой для своих хозяев.

Состоялась учредительная конференция региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции Республики Татарстан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ветеранам нужна социализация: учреждена Ассоциация ветеранов СВО Татарстана

Событие недели для патриотов в республике – состоялась учредительная конференция региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции Республики Татарстан». Подобные организации уже есть в 23 субъектах России, теперь такая появилась и в нашем регионе.

На учредительной конференции выбрали участников рабочей группы, координационного совета, председателя и сопредседателя. Председателем учредительной конференции стал глава региональной общественной организации ветеранов СВО, депутат Госсовета РТ Иван Егоров. В координационный совет ассоциации избрали десять человек, среди них участники СВО Марта Макарова, Марат Галиев, Эдуард Шарафиев и другие.

Основная задача новой общественной организации заключается в помощи участникам СВО. В первую очередь необходимо организовать помощь уже вернувшимся бойцам – тем, кто стал инвалидом, и их семьям.

Предполагается, что ассоциация будет плотно взаимодействовать со всеми организациями, помогающими участникам СВО, дабы выполнялись все программы по поддержке.

«Благодаря ассоциации люди будут знать, куда обратиться за помощью, куда прийти, чтобы решить свои вопросы», – отметила на конференции Марта Макарова.

Ассоциация ветеранов СВО зарегистрирована по адресу: Казань, ул. Патриса Лумумбы, 4 – в том же здании, где находится татарстанский ДОСААФ.

Инвестсовет одобрил девять новых проектов почти на 100 млрд рублей Фото: rais.tatarstan.ru

От кондитерской до мегапарка: Инвестиционный совет Татарстана одобрил девять новых проектов

Заседания Инвестиционного совета Татарстана под руководством Рустама Минниханова всегда вызывают большой общественный интерес, потому что инвестиции – это проектирование нашего будущего. В этот раз инвестсовет одобрил девять новых проектов почти на 100 млрд рублей.

Самым масштабным из них стал мегапарк «Большая Волга» в Казани общей площадью 120 га за 67 млрд рублей. Проект предложила компания «Ядран-Строй», которая занимается рекультивацией иловых полей в столице Татарстана. Здесь появятся деловой конгресс-центр, развлекательный парк, гостиница и апартаменты, а также спортивная инфраструктура: трек для мототранспорта и различные спортивные площадки. Предусмотрены индивидуальная жилая застройка, многоквартирные малоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детский сад, речная марина, паркинг. Рекультивацию планируется завершить в 2025 году, и тогда все будет готово к реализации этого амбициозного проекта.

Также совет одобрил проект гостиничного комплекса премиального уровня в Казани за 7,1 млрд рублей. Новый отель появится в самом центре города, около Кремля на улице Чернышевского, с удобным доступом к ключевым деловым и туристическим объектам. Номерной фонд гостиницы составит предположительно 135 мест. Потребность в таких премиальных объектах размещения в Казани ощущается, как было, например, накануне саммита БРИКС. Так что это очень нужный проект, учитывающий постоянный рост туристического потока в столице РТ.

Еще три проекта будут реализованы в Набережных Челнах: производство кузовов для автотранспортных средств, а также прицепов и полуприцепов; детский реабилитационный центр и современный производственный комплекс по выпуску гепарина. В Нижнесуыксинском сельском поселении Тукаевского района появится кондитерская фабрика. Таким образом, будут расширено действующее производство, расположенное в Набережных Челнах (площадки будут недалеко друг от друга). Еще одним проектом в Тукаевском районе станет комплекс по переработке отходов. Инвестиции в него составят 3,6 млрд рублей. Такой же проект одобрили еще и в Лениногорском районе с теми же объемом инвестиций и инвестором – «Региональным экологическим оператором».

Все проекты, безусловно, очень нужны сегодняшнему Татарстану, все решают насущные потребности, среди них нет ни одного лишнего. Что означает – после их одобрения республика будет всеми силами способствовать их реализации.