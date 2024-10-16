«Мы поможем им вернуться к мирной жизни»: чем займется Ассоциация ветеранов СВО в РТ

На Учредительной конференции выбрали участников рабочей группы, координационного совета, председателя и сопредседателя

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для вернувшихся ветеранов СВО мы должны создать все условия»

Сегодня на Учредительной конференции Союза ветеранов СВО Татарстана, которая проходила в ДОСААФ РТ, стало известно, что принято решение о создании региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции Республики Татарстан». Такая организация уже есть в 23 субъектах России, теперь она появилась и в нашей республике.

На учредительной конференции выбрали участников рабочей группы, координационного совета, председателя и сопредседателя.

Председателем Учредительной конференции стал глава региональной общественной организации ветеранов СВО, депутат Госсовета РТ Иван Егоров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председателем учредительной конференции стал глава региональной общественной организации ветеранов СВО, депутат Госсовета РТ Иван Егоров. В президиум конференции вошла руководитель Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина. Председателем ассоциации стал генерал-майор Владимир Майстренко – ветеран боевых действий, участник первой чеченской кампании, боевых действий в Сирии и грузино-абхазском конфликте.

В координационный совет ассоциации избрали десять человек, среди них участники СВО Марта Макарова, Марат Галиев, Эдуард Шарафиев и другие.

В координационный совет ассоциации избрали десять человек, среди них участница СВО Марта Макарова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас есть семьи, которые нуждаются в поддержке. В скором времени вернутся с передовой ветераны боевых действий СВО, поэтому нам с вами нужно организовать работу с ними. Ветераны других боевых действий тоже когда-то прошли через это, где-то работа с ними была организована, где-то – нет. На опыте Великой Отечественной войны мы с вами знаем, что это достаточно трудоемкий процесс. Им необходима будет социализация, ведь среди них будет много людей с поломанной психикой. Не психов, а именно людей, получивших военные психотравмы», – отметил Владимир Майстренко.

Генерал-майор добавил, что возвращение ветеранов в обычную гражданскую жизнь должно сопровождаться созданием для них всех необходимых условий.

Владимир Майстренко: «Необходимо оказывать помощь тем людям, кто находится на лечении. Причем где бы ни находились наши земляки – это тоже наша задача» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это сложный, объемный труд, затрагивающий все направления, начиная от семьи, заканчивая производством и обществом. Эту работу надо начинать сейчас и серьезно. Нам нужно понимать, что многие ветераны очень достойные люди. Нам придется переизбирать председателя и координационный совет и членов добавлять, потому что эти достойные люди тоже должны заняться этой работой. Ветераны, которые вернутся с фронта, должны попасть на благотворную почву – это главная задача людей, которые сейчас находятся в этом зале», – отметил Владимир Майстренко.

По словам председателя Ассоциации ветеранов СВО, в первую очередь необходимо организовать помощь уже вернувшимся участникам СВО – тем, кто стал инвалидом, и их семьям.

«Необходимо оказывать помощь тем людям, кто находится на лечении. Причем где бы ни находились наши земляки – это тоже наша задача. Мы должны оказывать помощь нашим действующим воинским частям, подразделениям которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции. Я специально сказал “нашим воинским подразделениям”, потому что я не знаю ни одной воинской части и ни одного соединения, которые есть в России, где бы не было татар», – сказал Владимир Майстренко.

Гузель Удачина: «Теперь у нас появилась организация, которая будет выступать от лица всех ветеранов СВО и формировать запрос, который сегодня есть, а также поднимать проблемы, с которыми они сегодня сталкиваются» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надеюсь, что благодаря ассоциации будут созданы новые меры поддержки ветеранов и их семей»

Глава Государственного фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина отметила, что необходимость создания Ассоциации ветеранов СВО возникла уже давно.

«Многие участники СВО задавали нам вопрос: “А есть ли у нас какое-нибудь сообщество?” У них есть желание общаться с равными, с теми, у кого возникают такие же вопросы в этой мирной жизни. Это, конечно же, существенным образом облегчит и работу нашему фонду. Теперь у нас появилась организация, которая будет выступать от лица всех ветеранов СВО и формировать запрос, который сегодня есть, а также поднимать проблемы, с которыми они сегодня сталкиваются», – рассказала Гузель Удачина.

Ветеран СВО Эдуард Шарафиев рассказал, что Учредительная конференция Ассоциации ветеранов СВО – это площадка для будущих ветеранов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ветеран СВО Эдуард Шарафиев рассказал, что Учредительная конференция Ассоциации ветеранов СВО – это площадка для будущих ветеранов, для тех, кто сейчас еще находится в зоне специальной военной операции.

«Майстренко и Егоров – это ветераны с опытом работы на благо ветеранов. Они имеют многолетний опыт – это ветераны еще прошлых военных конфликтов. Конечно, впереди много работы. Сегодня наша задача помогать тем ветеранам, которые уже вернулись, – это инвалиды, ребята, получившие ранения. Также наша задача – поддерживать семьи участников СВО, тех, кто сейчас выполняет задачи на линии боевого соприкосновения. Также должна идти работа по подготовке и встрече тех бойцов, которые будут возвращаться после того, как мы выполним все задачи СВО и одержим Победу», – сказал Эдуард Шарафиев.

Предполагается, что ассоциация будет взаимодействовать со всеми организациями, которые помогают участникам СВО. Будет работать в плотной координации с ними, чтобы выполнялись все программы по поддержке, подчеркнул Шарафиев.

«В координационный совет вошли и участники СВО. Пока мы не знаем все наши обязанности – сегодня, на собрании, мы это обсудим. Будем трудиться на благо республики. Надеюсь, что благодаря ассоциации будут созданы новые меры поддержки ветеранов, их семей и семей погибших. Благодаря ассоциации люди будут знать, куда обратиться за помощью, куда прийти, чтобы решить свои вопросы», – рассказала участница СВО Марта Макарова.

Ассоциация ветеранов СВО зарегистрирована по адресу: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 4 – в том же здании, где находится татарстанский ДОСААФ.