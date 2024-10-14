Мегапарк у Волги, отель и кондитерская: Минниханов одобрил проекты на 100 млрд рублей

Инвестиционный совет Татарстана под руководством Раиса республики Рустама Минниханова одобрил сегодня 9 проектов на сумму более 93 млрд рублей

Фото: rais.tatarstan.ru

Мегапарк «Большая Волга» на месте иловых полей

Инвестиционный совет Татарстана под руководством Раиса республики Рустама Минниханова одобрил сегодня 9 проектов на сумму более 93 млрд рублей, сообщила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина после заседания.

«Это более 2,5 тыс. рабочих мест в республике. Проекты разные, в разной степени готовности. По ним есть еще вопросы, а в целом они все одобрены», – добавила Минуллина.

Самым масштабным стал мегапарк «Большая Волга» в Казани за 67 млрд рублей. Проект предложила компания «Ядран-строй», которая занимается рекультивацией иловых полей в Казани. Он займет около 120 га – примерно как два острова Свияжск.

Предоставлено пресс-службой АИР РТ

Рекультивацию планируется завершить в 2025 году, и территория близи населенных пунктов Отары и Победилово будет исключена из реестра объектов накопленного вреда.

Участок благоустроят, здесь появятся деловой конгресс-центр, развлекательный парк, гостиница и апартаменты, а также спортивная инфраструктура: трек для мототранспорта и различные спортивные площадки.

Предусмотрена индивидуальная жилая застройка, многоквартирные малоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детский сад, речная марина, паркинг.

Предоставлено пресс-службой АИР РТ

«Проект очень большой. Необходимо учесть ряд вопросов, включая транспортную доступность. Такой площадки рядом с городом на берегу Волги нет. Ее надо правильно спланировать, тщательно подойти к реализации концепции», – подчеркнул Минниханов.

В центре Казани появится премиальная гостиница с видом на Кремль

Также совет одобрил создание гостиничного комплекса премиального уровня за 7,1 млрд рублей. Новый отель появится в самом центре города с удобным доступом к ключевым деловым и туристическим объектам.

«В городе большой спрос на отели в целом и, в частности, на отели премиального уровня. Наша идея состоит в том, чтобы организовать такой отель в самом центре Казани, около Кремля на улице Чернышевского», – рассказала о проекте генеральный директор «КамаСтройИнвест» Эльвира Губайдулина.

Эльвира Губайдулина: «В городе большой спрос на отели в целом и, в частности, на отели премиального уровня. Наша идея состоит в том, чтобы организовать такой отель в самом центре Казани» Фото: предоставлено пресс-службой АИР РТ

Она добавила, что номерной фонд отеля составит 135 мест, однако пока что окончательный вариант проекта еще не утвержден, поэтому возможны изменения. Общая площадь участка будущего отеля составляет почти 5 тыс. квадратных метров.

«Площадка сложная, но она требует системной работы, поскольку есть вопросы охраны зоны Кремля», – отметил в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин.

Он добавил, что по итогам этого года рост туристического потока в городе составит около 20% к прошлогодним показателям. «Саммит БРИКС показал необходимость в пятизвездочных гостиницах, где можно размещать гостей с особым статусом и соответствующими платежными способностями», – подчеркнул мэр.

Производство кузовов, детский реабилитационный центр и фармацевтика в Челнах

Еще три проекта расположатся в Набережных Челнах: производство кузовов для автотранспортных средств, а также прицепов и полуприцепов, детский реабилитационный центр и современный производственный комплекс по выпуску гепарина.

Эмиль Латыпов: «На заводе планируют выпускать до 200 единиц техники в год, включая технику для нефтяной промышленности» Фото: предоставлено пресс-службой АИР РТ

Как рассказал директор компании «Грузовые прицепы» Эмиль Латыпов, на заводе планируют выпускать до 200 единиц техники в год, включая технику для нефтяной промышленности. Инвестиции в проект составят более 116 млн рублей.

Проект детского реабилитационного центра предполагает предоставление услуг по реабилитации детей в возрасте до 15 лет, в том числе с отклонениями физиологического и психического развития, ДЦП, заболеваниями нервной системы, состояниями после инсульта, различных травм. Объем инвестиций – 245 млн рублей.

Рамиль Андарзянов: «Современный производственный комплекс по выпуску гепарина будет производить до 2 тонн фармацевтической субстанции в год» Фото: предоставлено пресс-службой АИР РТ

А современный производственный комплекс по выпуску гепарина будет производить до 2 тонн фармацевтической субстанции в год. Это вещество используется в лекарственных препаратах, препятствующих свертыванию крови. Как отметил генеральный директор ООО «Фармасинтез-Кама» Рамиль Андарзянов, это одно из первых производств такого вещества в России.

Фабрика сладостей удваивает мощности

В Нижнесуыксинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана появится кондитерская фабрика. Таким образом будут расширено действующее производство, расположенное в Набережных Челнах (площадки будут недалеко друг от друга).

По словам директора по развитию «Эссен Продакшн АГ» Елены Стрюковой, запустить фабрику намерены уже в 2026 году. Ее мощность составит около 40 тыс. тонн в год, что почти удвоит нынешние мощности компании.

По словам директора по развитию «Эссен Продакшн АГ» Елены Стрюковой, запустить фабрику намерены уже в 2026 году Фото: предоставлено пресс-службой АИР РТ

Помимо производственного здания рядом построят еще и общежитие для сотрудников на 300 мест. Общая площадь комплекса составит 180 тыс. кв. метров, а количество рабочих мест – 600.

В районах появятся комплексы по переработке мусора

Еще одним проектом в Тукаевском районе станет комплекс по переработке отходов. Инвестиции в него составят 3,6 млрд рублей. Такой же проект одобрили еще и в Лениногорском районе с тем же объемом инвестиций и инвестором – «Региональным экологическим оператором».

Еще одним проектом в Тукаевском районе станет комплекс по переработке отходов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мы рассказывали про эти проекты в статье «20 млрд на мусор: зачем Татарстану понадобились московские деньги на борьбу с отходами». Такие же будут построены в Верхнеуслонском и Пестречинском районах. В последнем будет еще и полигон для хранения, рассчитанный на 500 тыс. тонн.

Последним рассмотренным сегодня на инвестсовете проектом стало производство строительного инструмента в Пестречинском районе республики. Здесь планируют выпускать буры по бетону, сверла по кафелю и стеклу, пистолеты для герметика, лезвия для канцелярских ножей и другие строительные инструменты.