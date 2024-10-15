Десятый наш корейский батальон: что значит договор о военной помощи между Россией и КНДР

Во время визита Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР

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Обновленный договор с далеко идущими последствиями

Во время визита Президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он заменил прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные, соответственно, в 2000 и 2001 годах.

Понятно, что геополитическая ситуация с того времени существенно изменилась, и потребовалось уточнение договорных отношений между стратегическими союзниками. Существенным обновлением нового договора стала, например, 4-я статья. Согласно ей, государства обязуются оказывать друг другу военную помощь.

«В случае, если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики», – написано в статье договора.

Добавим, что статья 51 Устава ООН признает право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности ООН не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности.

Обращает на себя внимание расплывчатость формулировки этой 4-й статьи договора для оказания помощи (в том числе и военной) – «вооруженное нападение» противника или противников на союзника, из-за чего он оказывается в «состоянии войны». То есть не написано просто «в случае нападения» и не написано «в случае объявления войны». Таким образом, формулировка довольно гибкая и ее можно применить хоть сейчас. Действительно, нападение Украины на Курскую область повергло ее и близлежащие российские регионы в состояние войны. Да, война у нас не объявлена, действует СВО, но «состояние войны» имеется. Вполне повод для оказания военной помощи.

Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея «фактически включилась» в конфликт Украины и России на стороне последней Фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

Реакция политиков и военных

Амортизировать расплывчатость формулировки этой статьи вызывался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Здесь исключительно оборонительная позиция», – заявил глава МИД РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков уклончиво ответил по содержанию нового договора.

«Формулировки договора с КНДР однозначны, они предполагают и взаимную оборону, и сотрудничество по безопасности», – заявил Песков в ответ на вопрос ТАСС о том, будет ли РФ воевать на стороне Северной Кореи, если та вступит в войну с Южной Кореей.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея «фактически включилась» в конфликт Украины и России на стороне последней.

Ранее, 8 ноября в Министерстве национальной обороны КНДР, как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщили, что Северная Корея никогда не поставляла России оружие и не планирует этого делать.

Россия неоднократно опровергала информацию о поставках оружия из КНДР. В сентябре постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства таких поставок. «Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации членам Совета Безопасности», — сказал он.

Южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён неделю назад заявил, что Северная Корея может направить своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков назвал это заявление информационной уткой.

Регулярная армия КНДР насчитывает около 1 млн солдат. В резерве насчитывается около 4 млн человек Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Окажутся ли северокорейские военные на СВО?

Сегодня сообщили, что КНДР взорвала мосты и дороги, соединяющие ее территорию с Южной Кореей. Налицо классические оборонительные действия, чтобы не дать наземным силам противника легко зайти. Но пока со стороны Южной Кореи не демонстрировались приготовления к нападению. Возможно, такое оборонительное действие армия Северной Кореи приготовила в связи со снижением количества военнослужащих на своих южных рубежах из-за планируемой переброски на Украину? Пока это всего лишь догадки.

При этом численность северокорейской армии довольно высока. Регулярная армия КНДР насчитывает около 1 млн солдат. В резерве насчитывается около 4 млн человек. При этом все население КНДР насчитывает 26,07 млн человек.

В боевом составе сухопутных войск насчитывается 20 корпусов (12 пехотных, 4 механизированных, бронетанковый, 2 артиллерийских, обороны столицы), 27 пехотных дивизий, 15 танковых и 14 механизированных бригад, бригада оперативно-тактических ракет, 21 артиллерийская бригада, 9 бригад ракетных систем залпового огня, ракетный полк тактических ракет. На вооружении состоит: около 3500 средних и основных боевых танков и свыше 560 легких танков, более 2500 бронетранспортеров, более 10 400 артиллерийских орудий (в том числе 3500 буксируемых и 4400 самоходных), свыше 7500 минометов, более 2500 РСЗО, около 2000 установок ПТУР, 34 установки тактических ракет, 30 установок оперативно-тактических ракет, 11 000 зенитных артустановок (из них на стационарных позициях около 3000), около 10 000 ПЗРК.

Налицо большая доля военных формирований в общественном обустройстве КНДР. Эта армия не находится в состоянии полномасштабных боевых действий уже длительное время. И если будет достаточный повод в соответствии с ратифицированным новым Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, то можно вполне ожидать оказания «военной помощи» со стороны северокорейских союзников.