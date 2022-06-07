«Татар кызы», Элвин Грей и «Сундуки счастья»: в Татарстан приходит Сабантуй

Сабантуй будут отмечать в республике в три этапа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Звездами Сабантуя в Нижнекамске станут Илсия Бадретдинова и Фирдус Тямаев

Согласно указу Президента РТ Рустама Минниханова, любимый татарский праздник будут отмечать в республике в три этапа. С 11 по 13 июня он пройдет в сельских районах и городах республиканского значения. 18 июня майдан Сабантуя откроют в Набережных Челнах, а 19 июня в Казани.

Самый крупный по численности населения Нижнекамский район отметит Сабантуй 11 июня. Первыми начнут работу на майдане торговые точки. С 9 часов будут работать все тематические площадки, а в 10 часов на Центральном майдане начнется театрализованный пролог с официальной частью.

«Особенно ярким и красочным будет в этом году пролог. Это наша традиционная театральная постановка на 50 минут, в которой рассказывается о Сабантуе, о его традициях. На трибунах сидят дети, которые держат в руках разноцветные флажки и в определенное время поворачивают их нужным цветом в одну сторону. А поскольку они находятся на возвышенности, массово это очень здорово смотрится. В этом году, еще раз подчеркну, пролог будет совсем особенным», — рассказали «Татар-информу» в исполкоме района.

Задействованы в этом году будут более 2 тыс. человек — школьники, вокалисты и актеры Театра юного зрителя, учащиеся театральных и танцевальных коллективов.

Одна из традиций нижнекамского Сабантуя — выставка сельхозтехники разных лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одна традиция нижнекамского Сабантуя — выставка сельхозтехники разных лет. Она будет размещена у центрального входа на территорию майдана. Также свои локальные выставки организуют предприятия города и района. При этом на каждой площадке ожидается своя праздничная программа.

В частности, на литературной площадке вниманию публики будет представлена выставка книг об истории Сабантуя, о 1100-летии принятия ислама Волжской Булгарией, о Годе культурного наследия народов России, о 55-летии со дня выпуска первой продукции «Нижнекамскнефтехима», о 90-летии основателя шинной отрасли в РТ Николая Зеленова, а также новинки татарской литературы, викторины и конкурсы, творческая мастерская, фотозона «Татарское гостеприимство» и «Открытый микрофон».

Гости праздника увидят работы заслуженного деятеля искусств РТ Ильдуса Муртазина, который в своих работах стремится запечатлеть культуру и историю татарского народа. К местному «Союзу мастериц» в этом году присоединятся народные умельцы из соседних городов — они продемонстрируют изделия декоративно-прикладного творчества, в том числе на продажу, и творческие интерактивы.

Площадка Дома Дружбы народов представит национальные предметы быта, музыкальные инструменты, угощения и многое другое от разных народов Татарстана. Будет работать также интерактивная площадка «Моя деревенька» — «Авылкаем»: здесь можно будет посмотреть на уклад сельской жизни и быта, поучаствовать самим в конкурсах и викторинах, послушать концерт.

Звездами Сабантуя в Нижнекамске станут Илсия Бадретдинова и Фирдус Тямаев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После официальной части начнутся спортивные и народные состязания, на ипподроме — забеги лошадей различных пород. Одновременно на всех сценах начнутся концертные программы. По традиции среди участников спортивных состязаний и национальных игр, борьбы корэш выберут и наградят победителей. И, конечно, подведут итоги весенне-полевых работ — назовут и наградят батыров сева, специалистов и директоров хозяйств. Звездами Сабантуя в Нижнекамске станут Илсия Бадретдинова и Фирдус Тямаев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил представителям жилищно-коммунальной сферы мобилизоваться, чтобы в срок подготовить площадку главного майдана к проведению Сабантуя: из-за талых вод майдан в 20-х числах мая стоял в воде.

«Влага была, да. Недалеко с нашим Центральным майданом находятся небольшие озера, и такое случается, но ничего экстраординарного. Сейчас вода спала, ведутся работы по благоустройству территории майдана. В прошлом году гостями Сабантуя стали около 25 тыс. человек. Власти города также надеются, что в этом году на Сабантуй с погодой повезет больше – в прошлом году шел дождь.

В сельских поселениях Нижнекамского района Сабантуй состоится 12 и 13 июня, в Камских Полянах — 12 июня. А 18 июня Нижнекамский район организует проведение Федерального Сабантуя на Центральном ипподроме Ульяновска.

На майдане в Альметьевске распахнут «Сундуки счастья» – «Бахет сандыклары»

Хедлайнером Сабантуя в Альметьевске станет популярный исполнитель Ильнат Фархуллин. В нефтяной столице Татарстана, Альметьевске, Сабантуй в этом году пройдет 11 июня. Праздничные мероприятия в городе будут проходить с 9 утра, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации города.

Глава Альметьевска и Альметьевского района Тимур Нагуманов накануне в онлайн-трансляции своего телеграм-канала настоятельно рекомендовал всем, кто планируется присоединиться к городским мероприятиям праздника Сабантуй, отказаться от личного транспорта и добираться до места гуляний специальными автобусами.

С самого утра на Центральном стадионе Альметьевска будут проходить соревнования по национальной борьбе корэш Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Парковка в этом году будет строго ограничена – это связано с террористической безопасностью. Мы будем пропускать только машины оперативных служб. Приехать на личном автомобиле вы, конечно, сможете, но припарковать его будет негде. Также будет ограничена парковка по периметру майдана, поэтому рекомендуем всем воспользоваться специально организованным транспортом», – предупредил Тимур Нагуманов.

Спецмаршруты автобусов, со своей стороны заверила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Светлана Лаптева, будут прямыми и удобными для горожан. Они будут курсировать с 9 до 16 часов. Расписание движения автобуса на Сабантуй в Альметьевске, обещала она, будет размещено в комментариях под записью эфира главы района.

С самого утра на Центральном стадионе будут проходить соревнования по национальной борьбе корэш. С 10 часов на городском майдане начнется программа «Сундуки счастья» – «Бахет сандыклары». Здесь же будет организована интерактивная выставка от народных умельцев и музеев района, конкурсы, викторины, розыгрыши, мастер-классы, будет проходить концерт, спектакль кукольного театра и дегустация чая.

Также на майдане пройдут мастер-классы национальных культур народов республики и школы этнических барабанов – площадка «Волшебные нити» / «Тылсымлы жепляр». Изделия народного промысла и творчества, тематические мастер-классы пройдут на площадке «Город ремесленников» / «Оста куллар».

Праздничный концерт «Веселись, пой, танцуй в славный праздник Сабантуй!» пройдет также на Центральном стадионе Альметьевска Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 11 часов на Центральном майдане начнется театрализованная программа «Живая нить традиций» / «Буыннарнын комеш чылбыры». Здесь же пройдет чествование работников сельского хозяйства и финальные соревнования за звание главного батыра – 2022.

Праздничный концерт «Веселись, пой, танцуй в славный праздник Сабантуй!» / «Биеп, жырлап кунел ачыйк!» пройдет также на Центральном стадионе Альметьевска. Его участниками станут популярный автор-исполнитель Ильнат Фархуллин, кавер-группа «Камертон» и, конечно, творческие коллективы города и района.

Традиционные национальные игры и состязания запланированы программой «Победит сильнейший» / «Кочлеряк жинячяк», которая также будет проходить на Центральном стадионе.

С 11 часов будет работать и детский майдан. Исторические тиры и мастер-классы представит фестиваль реконструкции «Великий Болгар. Путешествие в прошлое». Маленьких гостей Сабантуя будут приветствовать сказочные персонажи – Батыр, Кыз, Баба-яга, Старичок-боровичок, Добрый молодец. Здесь же пройдут шоу мыльных пузырей, тикток-пати, бумажное шоу, творческие лаборатории мастер-классов, будут работать интерактивная фотозона и батутный городок.

«Для отдыхающих предусмотрены более 200 мастер-классов, и впервые будет организована зона исторического реконструкторского фестиваля “Великий Болгар”. Будет работать исторический тир, где гости смогут попробовать себя в роли лучника, стрелка из арбалета, здесь же можно будет пометать подковы или выковать монету», – рассказала Светлана Лаптева.

Впервые будет организована зона исторического реконструкторского фестиваля «Великий Болгар» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В полдень на ипподроме стартуют традиционные конноспортивные соревнования – заезды на породистых лошадях, скачки на пони и лошадях местных пород.

Как рассказал Тимур Нагуманов, в этом году на праздничном майдане ожидается больше точек общепита, чем в прошлом.

«Будут не только традиционные шашлыки, но и более экзотические форматы блюд», – заинтриговал слушателей своего эфира глава Альметьевска.

Для бугульминцев споют народный артист Татарстана Искандер Биктагиров, Азат и Алсу Фазлыевы

В Бугульме национальный татарский праздник пройдет также 11 июня. Праздничные площадки и ярмарка начнут работать с 9 часов утра. Будут организованы также выставка сельхозпродукции и сельхозтехники, выставка ремесел и прикладного творчества «Ярмарка мастеров».

«Празднование Сабантуя в Бугульме начнется с выставки сельскохозяйственной продукции наших аграриев и ярмарки местных профессиональных и самодеятельных мастеров-ремесленников. Будут представлены разнообразные интерактивные площадки, выставка, где гости праздника смогут приобрести сувениры и принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий прикладного творчества. Выставка посвящена объявленному Году культурного наследия народов России», – отметили в администрации города.

Для бугульминцев споет народный артист Татарстана Искандер Биктагиров Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

В 10 часов на Центральном майдане начнется торжественное открытие праздника «Сабантуй-2022». Передовиков сельского хозяйства отметят и наградят.

В 11 часов стартует праздничный концерт с участием артистов татарской эстрады из Казани. «Для бугульминцев споют народный артист Татарстана Искандер Биктагиров, Азат и Алсу Фазлыевы (лауреаты фестивалей „Татар жыры“, „Татар моны“, премии „Болгар радиосы“), лауреат международных конкурсов Гульназ Султанова», — рассказали корреспонденту «Татар-информа».

Кроме того, в 11 часов начнет работу народная площадка, где запланирована концертная программа «Халык талантлары» («Народные таланты»). На спортивной площадке параллельно стартуют соревнования по национальной борьбе корэш, лазанию на столб, национальные шуточные состязания и соревнования по гиревому спорту.

На спортивной площадке бугульминского майдана пройдут соревнования по национальной борьбе корэш, лазанию на столб, национальные шуточные состязания Фото: © «Татар-информ»

«Призом абсолютному батыру в этом году станет холодильник», — пояснили в администрации Бугульмы. На ипподроме, тоже с 11 часов, начнутся конные скачки.

Ежегодно, сообщили «Татар-информу», в Празднике плуга в Бугульме принимают участие до 10 тыс. жителей и гостей района.

Лаишевцев ждет концерт Айдара Галимова и выступления парашютистов

Сабантуй в Лаишевском районе стартует 11 июня в 10 часов со знакомства с национальными подворьями. Торжественное открытие с театрализованным прологом намечено на 11 часов. С 11.00 до 11.30 с концертом на открытом воздухе выступит Айдар Галимов. В полдень начнутся показательные выступления парашютистов, в 13 часов – канатоходцев.

В полдень в Лаишево начнутся показательные выступления парашютистов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 13.00 до 16.00 будет идти концерт звезд татарской эстрады, а также самодеятельных артистов района. Параллельно с полудня до 16 часов будут проводиться национальные игры.

В Менделеевске пройдет парад сельхозтехники с фанфарами

Сабантуй в Менделеевске так же проведут 11 июня. Мероприятия начнутся с ипподрома. В 9 утра здесь встретят почетных гостей, которым предложат стать зрителями традиционных ежегодных азартных соревнований – скачек и выступлений по конкуру (выездке).

С 10 часов с трансляции народных мелодий мероприятия начнутся на местном майдане. С 11.30 до 15.30 будут работать национальные подворья с народной кухней, играми, фольклорными мелодиями и песнями ансамблей. Будет также организована детская площадка Сабантуя.

В Менделеевске в 11.45 начнется пролог – театрализованная постановка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 11.30 праздник будет официально открыт с фанфарами, пройдет парад сельскохозформирований района, повозок с фольклорными коллективами. Следом, в 11.45 начнется пролог – театрализованная постановка, представление продлится до 12.40. В полдень состоит общая молитва, которую проведет имам-мухтасиб Ирек Нуриев, глава района Радмир Беляев поздравит гостей Сабантуя. Завершится официальная часть церемонией награждения батыров сева, вручением подарков аксакалам.

С 13.00 до 15.00 для менделеевцев будет петь артист татарской эстрады Филюс Кагиров. Национальная борьба корэш будет длиться два часа – с 13.30 до 15.30. В это же время на майдане будут проводиться другие национальные игры, после чего состоится награждение победителей.

Дрожжановский район отпразднует Сабантуй по-татарски и по-чувашски

В Дрожжановском районе Татарстана праздник окончания весеннего сева будут отмечать в этом году с 11 по 13 июня трижды – дважды по-татарски и один раз по-чувашски.

Кроме Сабантуя в селе Убеи Дрожжановского района отметят праздник окончания весенних полевых работ, по-чувашски — Акатуй Фото: © «Татар-информ»

В ближайшую субботу, 11 июня, Сабантуй пройдет в селе Малая Цильна. В воскресенье, 12 июня, — в селе Старое Дрожжаное. А в понедельник, 13 июня, который также будет нерабочим днем из-за того, что День России приходится на воскресенье, в селе Убеи отметят праздник окончания весенних полевых работ по-чувашски — Акатуй.

В Мамадыше выберут «Татар кызы» и послушают Элвина Грея

Мамадыш проведет Сабантуй 11 июня на стадионе-ипподроме. С раннего утра здесь будет работать выставка «Народные промыслы», в 9 часов начнется велогонка и соревнования картингистов, а в 9.20 – конные скачки. Официальное открытие праздника, честование работников полей и лучших в профессии по итогам года намечено на 10.00. Национальная борьба корэш, народные и спортивные игры, так же как и начало работы детского майдана, запланированы к началу на 11.00. Праздничный концерт будет радовать гостей также с 11 часов, а в 11.20 на фольклорной сцене пройдет конкурс «Татар кызы», в полдень к отдыхающим на празднике с песнями выйдет популярный певец Элвин Грей. А в 14.30 будет разыграна праздничная лотерея.

На праздничном концерте в Мамадыше выступит Элвин Грей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный батыр Зеленодольска уедет с майдана на призовом автомобиле

В городе-спутнике Казани Зеленодольске Сабантуй решили отметить 12 июня. Городской Праздник плуга проведут в парке «Березовая роща» и на прилегающем майдане. Начнутся они в 11 часов. Мероприятий множество, и они традиционны для Сабантуя в Татарстане, но главными «фишками» зеленодольского празднования станут автомобиль для абсолютного батыра и выступление заслуженного артиста Башкортостана и Татарстана Элвина Грея.

В Набережных Челнах «абсолютного батыра» наградит «Сабантуй гузеле»

В Набережных Челнах Сабантуй будут гулять два дня – 17 и 18 июня, а завершится праздник салютом и концертом Гузель Уразовой

Пока в городе приводят в порядок городской майдан, где проходят гулянья, благоустраивают, тематически оформляют территорию. Например, в этом году, как ранее сообщал «Татар-информ», к Сабантую обновят стилизованную «Деревеньку» в центре города рядом с майданом: работы здесь начались во второй декаде мая. Сотрудники «Горводзеленхоза» собирают здесь деревянную мельницу, дом 10 на 8 метров, беседку 8 на 4 метра с настоящей печью и новшество этого года — колодец с журавлем. Здесь же разместится сарай, мини-огород и резные ворота на входе. Главный дом будет стилизован под татарскую избу начала XIX века с выставкой сундуков, самоваров и изделий ручной работы.

В Набережных Челнах к Сабантую обновят стилизованную «Деревеньку» в центре города рядом с майданом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По традиции Набережных Челнов Сабантуй у нас проходит два дня. В первый день мы проводим мероприятия для людей с ограниченными возможностями, так что 17 июня с 11.00 на ипподроме начнется концерт, будут проходить народные игры и спортивные состязания», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Традиционно уже для всех локаций Сабантуя выберут в первый день праздника в Автограде и главного батыра — победителя национальной борьбы корэш, которого наградят ценными призами.

Более масштабный Сабантуй стартует 18 июня в 10.00 в парке «Прибрежный». Здесь для жителей и гостей города будут работать малые майданы «Әкият» и та самая обновленная «Деревенька». Первая площадка — для младших гостей, там можно будет увидеть любимых сказочных героев, концерт с участием лучших детских коллективов города, а также поучаствовать в интерактивных занятиях и национальных играх. Участники смогут посостязаться в конкурсах по валянию из шерсти, вязанию веников и попробовать себя в мастер-классе по заточке серпов и кос. И всё это посреди душистых стогов сена и хозяйственного подворья с курами, гусями и козами.

В 11.00 на центральном майдане начнется театрализованная программа «Туган җирем — назлы бишегем» — «Родная земля — колыбель моя». Сабантуй, подчеркивают организаторы, — межнациональный праздник, поэтому будут обыграны и темы многонациональной дружбы и гостеприимства татарского народа. Участниками постановки станут около 1500 человек — это студенты, школьники, учащиеся танцевальных и вокальных коллективов. Главный гость программы — Государственный ансамбль фольклорной музыки Татарстана под руководством народного артиста РТ Айдара Файзрахманова.

Победитель в борьбе корэш получит звание «Абсолютный батыр», барана и автомобиль Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 11.00 на ипподроме начнутся конно-спортивные соревнования. В 13.00 на майдане — соревнования по армспорту, тяжелой атлетике и национальным играм. В дневной программе татаро-башкирской национальной борьбы корэш примут участие ветераны спорта, сильнейшие батыры и юноши. Победитель получит звание «Абсолютный батыр», барана и автомобиль.

«Награждать „Абсолютного батыра” будет победительница нашего традиционного конкурса, который мы проводим с 1993 года, — „Сабантуй гузеле” („Красавица Сабантуя” в переводе в татарского, — прим. Т-и). Ее выберут 16 июня из 12 девушек, прошедших в финал конкурса в этом году», — подчеркнули в пресс-службе мэрии Челнов.

Вечером на майдане парка «Прибрежный» пройдет большой концерт, праздничная программа радиостанции «Кунел». В завершение праздника выступит народная артистка Татарстана Гузель Уразова, а в 22.00 прогремит салют.

В Казани споет Эльмира Калимуллина и разыграют квадроцикл

Что касается Казани, то здесь лейтмотивом праздника плуга станет образ матери. Столичный Сабантуй пройдет 18 и 19 июня.

В преддверии праздника, 17 июня, в Казани пройдет традиционный сбор подарков для отличившихся в его состязаниях. Повозки, где желающие смогут оставить свои дары, отправятся в 11.00 из Казанского Кремля, от театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, комплекса «Туган авылым» и Старо-Татарской слободы. Все повозки приедут на площадь у театра Камала, где пройдет концерт с участием фольклорных коллективов.

Первым днем казанского Сабантуя станет 18 июня, а основные гулянья Сабантуя развернутся 19 июня с 9.30 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первым днем казанского Сабантуя станет 18 июня. В этот день на ипподроме традиционно к празднику окончания весенне-полевых работ пройдут праздничные конные скачки. Мероприятие начнется здесь в 16.30, запланированы 14 скачек и заездов, а также концерт, лотерея и салют.

Основные гулянья Сабантуя развернутся 19 июня с 9.30 и закончатся ориентировочно к 16 часам – пока не определятся абсолютные победители, подчеркнули в мэрии Казани. В поселках Мирный и Дербышки, на Лебяжьем можно будет посоревноваться в перетягивании каната, разбивании горшков, беге в мешках, плетении на столбах, борьбе на подушках и национальной борьбе.

На Центральном майдане в поселке Мирный в театрализованном прологе будут задествованы звезды татарской эстрады Зайнап Фархетдинова, Зуфар Билалов, Ландыш Нигматжанова, Зинира и Ризат Рамазановы. Тема пролога этого года – старинный татарский обычай посиделок «аулак өй». Кроме того зрителям расскажут об истории команды «КАМАЗ-мастер», победительницы многих ралли.

На концерте в Дербышках выступят Ришат Тухватуллин и Эльмира Калимуллина Фото: © «Татар-информ»

В поселке Дербышки и в лесопарке у озера Лебяжьего тоже запланирован концерт татарских артистов и творческих коллективов. Народные гулянья будут сопровождать ремесленники в национальных костюмах. Конечно, состоятся состязания по национальной борьбе кореш, победителям обещают барана и квадроцикл.

Отдыхающие смогут посостязаться в рывках гири, лазании на столбе, распиливании бревна, бое горшков, беге с коромыслами или с яйцом в ложке, в поиске монеты в плошке с катыком, перетягивании каната и т.д. Специальная развлекательная площадка будет ждать детей, пришедших на Сабантуй. На концерте в Дербышках выступят Ришат Тухватуллин и Эльмира Калимуллина.