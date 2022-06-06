На майдане концерт, на ипподроме скачки: в Бугульме Сабантуй-2022 пройдет 11 июня

В Бугульме национальный татарский праздник окончания весенне-полевых работ — Сабантуй — пройдет в этом году 11 июня, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации города.

Праздничные площадки и ярмарка начнут работать с 9 часов утра. Будут организованы также выставка сельхозпродукции и сельхозтехники, выставка ремесел и прикладного творчества «Ярмарка мастеров».

«Празднование Сабантуя в Бугульме начнется с выставки сельскохозяйственной продукции наших аграриев и ярмарки местных профессиональных и самодеятельных мастеров-ремесленников. Будут представлены разнообразные интерактивные площадки, выставка, где гости праздника смогут приобрести сувениры и принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий прикладного творчества. Выставка посвящена объявленному Году культурного наследия народов России», — отметили в администрации города.

В 10 часов на центральном майдане начнется торжественное открытие праздника «Сабантуй 2022». Передовиков сельского хозяйства отметят и наградят.

В 11 часов стартует праздничный концерт с участием артистов татарской эстрады из Казани. «Для бугульминцев споют народный артист Татарстана Искандер Биктагиров, Азат и Алсу Фазлыевы (лауреаты фестивалей „Татар жыры“, „Татар моны“, премии „Болгар радиосы“), лауреат международных конкурсов Гульназ Султанова», — рассказали корреспонденту «Татар-информа».

Кроме того, в 11 часов начнет работу народная площадка, где запланирована концертная программа «Халык талантлары» («Народные таланты»). На спортивной площадке параллельно стартуют соревнования по национальной борьбе корэш, лазанию на столб, национальные шуточные состязания и соревнования по гиревому спорту.

«Призом абсолютному батыру в этом году станет холодильник», — пояснили в администрации Бугульмы. На ипподроме, тоже с 11 часов, начнутся конные скачки.

Ежегодно, сообщили «Татар-информу», в празднике плуга в Бугульме принимают участие до 10 тыс. жителей и гостей района.

Даты празднования Сабантуя в Татарстане ранее утвердил Президент РТ Рустам Минниханов. В Казани лейтмотивом праздника плуга станет образ матери, о чем сообщал «Татар-информ».