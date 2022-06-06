Гостем Сабантуя в Альметьевске станет популярный исполнитель Ильнат Фархуллин

В нефтяной столице Татарстана, Альметьевске, Сабантуй в этом году пройдет 11 июня. Праздничные мероприятия в городе будут проходить с 9 утра, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации города.

С самого утра на Центральном стадионе будут проходить соревнования по национальной борьбе корэш. С 10 часов на городском майдане начнется программа «Сундуки счастья» – «Бахет сандыклары». Здесь же будет организована интерактивная выставка от народных умельцев и музеев района, конкурсы, викторины, розыгрыши, мастер-классы, будет проходить концерт, спектакль кукольного театра и дегустация чая.

Также на майдане пройдут мастер-классы национальных культур народов республики и школы этнических барабанов – площадка «Волшебные нити»/ «Тылсымлы жепляр». Изделия народного промысла и творчества, тематические мастер-классы пройдут на площадке «Город ремесленников»/ «Оста куллар».

в 11 часов на Центральном майдане начнется театрализованная программа «Живая нить традиций»/ «Буыннарнын комеш чылбыры». Здесь же пройдет чествование работников сельского хозяйства и финальные соревнования за звание главного батыра-2022.

Праздничный концерт «Веселись, пой, танцуй в славный праздник Сабантуй!»/ «Биеп, жырлап кунел ачыйк!» пройдет также на Центральном стадионе Альметьевска. Его участниками станут популярный автор-исполнитель Ильнат Фархуллин, кавер-группа «Камертон» и, конечно, творческие коллективы города и района.

Традиционные национальные игры и состязания запланированы программой «Победит сильнейший»/ «Кочлеряк жинячяк», которая также будет проходить на Центральном стадионе.

С 11 часов будет работать и детский майдан. Исторические тиры и мастер-классы представит фестиваль реконструкции «Великий Болгар. Путешествие в прошлое». Маленьких гостей Сабантуя будут приветствовать сказочные персонажи – Батыр, Кыз, Баба Яга, Старичок-боровичок, Добрый молодец. Здесь же пройдут шоу мыльных пузырей, тикток-пати, бумажное шоу, творческие лаборатории мастер-классов, будут работать интерактивная фотозона и батутный городок.

В полдень на ипподроме стартуют традиционные конноспортивные соревнования – заезды на породистых лошадях, скачки на пони и лошадях местных пород.