Нагуманов о Сабантуе: парковку в Альметьевске строго ограничат – лучше ехать на автобусах

Глава Альметьевска и Альметьевского района Тимур Нагуманов в онлайн-трансляции своего телеграм-канала настоятельно рекомендовал всем, кто планирует присоединиться к городским мероприятиям праздника Сабантуй, отказаться от личного транспорта и добираться до места гуляний специальными автобусами.

«Парковка в этом году будет строго ограничена – это связано с террористической безопасностью. Мы будем пропускать только машины оперативных служб. Приехать на личном автомобиле вы, конечно, сможете, но припарковать его будет негде. Также будет ограничена парковка по периметру майдана, поэтому рекомендуем всем воспользоваться специально организованным транспортом», – предупредил Тимур Нагуманов.

Спецмаршруты автобусов, со своей стороны заверила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Светлана Лаптева, будут прямыми и удобными для горожан. Они будут курсировать с 9 до 16 часов. Расписание движения автобусов на Сабантуй в Альметьевске, обещала она, будет размещено в комментариях под записью эфира главы района.

Сабантуй в Альметьевске, как ранее сообщал «Татар-информ», состоится 11 июня. Гостем концертной программы станет в этом году популярный автор-исполнитель Ильнат Фархуллин.

Как рассказал Тимур Нагуманов, в этом году на праздничном майдане ожидается больше точек общепита, чем в прошлом.

«Будут не только традиционные шашлыки, но и более экзотические форматы блюд», – заинтриговал слушателей своего эфира глава Альметьевска.

Для отдыхающих предусмотрены более 200 мастер-классов и впервые будет организована зона исторического реконструкторского фестиваля «Великий Болгар», дополнила Светлана Лаптева. Будет работать исторический тир, где гости смогут попробовать себя в роли лучника, стрелка из арбалета, здесь же можно будет пометать подковы или выковать монету.