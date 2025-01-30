«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

В последний день января на сцене Татарского театра оперы и балета стартует 43-й Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. В афише 11 представлений с двумя премьерами, гала-концертом и любимой певицей Папы Римского. Кто споет на этот раз в Казани, рассказывает «Татар-информ».





Фото: mincult.tatarstan.ru

Испанские страсти в постановке итальянского десанта

Открывать Шаляпинский фестиваль по традиции будут два вечера премьеры. В этом году ею станет опера «Кармен», казанской публикой ранее виданная, но не в постановке итальянцев. Предыдущая версия «Кармен» была поставлена в театре в 2011 году и была в репертуаре до 2023-го.

В последний день января на сцене Татарского театра оперы и балета стартует 43-й Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На этот раз для работы над спектаклем в столицу Татарстана был выписан из Италии не только режиссер, как случилось в 2023 году с Джузеппе Морасси для постановки «Севильского цирюльника», а целый десант. Ставит спектакль Марко Гандини, бывший ассистентом у таких мастеров, как Франко Дзеффирелли и Грэм Вик. Художником-постановщиком спектакля выбрали Итало Грасси, а художником по костюмам – Анну Биаджотти.

Но и это еще не все итальянцы, задействованные в «Кармен»: партию сержанта Дона Хозе в один из премьерных вечеров исполнит итальянский тенор Рагаа Эльдин. А во второй будет давний знакомец завсегдатаев Казанской оперы Ахмед Агади, служащий на постоянной основе в Мариинском театре и несколько десятилетий сотрудничающий с Казанью.

Из отечественных исполнителей петь на французском на Шаляпинском фестивале в партии Микаэлы предстоит Гульноре Гатиной Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ставят оперу итальянцы, сюжет ее разворачивается в Испании в XIX веке, а исполняется она на французском языке, ведь композитор Жорж Бизе, либреттисты Анри Мельяк и Людовик Галеви, а также автор одноименной новеллы, по которой создана опера, были французами.

Из отечественных исполнителей петь на французском на Шаляпинском фестивале предстоит в партии главной героини Анастасии Лепешинской («Новая опера») и Екатерине Сергеевой, в партии Микаэлы – Гульноре Гатиной, а в другом составе – Венере Протасовой, партию Эскамильо доверили Александру Краснову (Большой театр России), во второй вечер – Владимиру Целебровскому («Санкт-Петербургъ Опера»).

Дирижировать оркестром на премьеру в Татарский театр оперы и балета пригласили уже знакомого казанцам Антона Гришанина из Большого театра России Фото: © Анатолий Медведь / РИА Новости

Венера Протасова также выйдет в «Кармен» на сцену в альтернативном составе в партии Фраскиты. Эту же партию представит в другой день Айсылу Нуруллина. Любовь Добрынину и Эльзу Исламову зрители увидят в партии Мерседес, Олега Мачина и Динара Шарафетдинова – в партии Ремендадо. Юрий Ившин и Артур Исламов предстанут как Данкайро и Моралес, меняясь партиями друг с другом в первый и второй день премьеры.

Дирижировать оркестром на премьеру в Татарский театр оперы и балета пригласили уже знакомого казанцам Антона Гришанина из Большого театра России. На прошлом фестивале он два вечера дирижировал оперой «Богема» в концертном исполнении.

Именно оперой «Кармен» решено было открыть фестиваль в честь юбилея самой первой ее постановки. Опера была представлена зрителям впервые в Париже 3 марта 1875 года в театре «Опера-Комик» – 150 лет назад.

Под знаком Светланы Касьян

Следом за «Кармен» в программе Шаляпинского фестиваля «Реквием» Джузеппе Верди в концертном исполнении. Впрочем, это произведение сам автор изначально не предполагал и не создавал для сцены театра. Верди писал его в память об одном из крупных деятелей итальянского национально-освободительного движения – писателе Алессандро Мандзони, к годовщине его смерти.

Канонический латинский текст «Реквиема» из семи частей исполнят Агунда Кулаева (Большой театр), Алексей Татаринцев («Новая Опера»), заслуженный Годунов Татарстана Михаил Казаков и Светлана Касьян – любимая оперная певица Папы Римского, получившая от него за драматическое исполнение государственную награду – орден Святого Сильвестра. Таким образом, россиянка стала первой в истории Ватикана оперной певицей – кавалером-дамой ордена.

Канонический латинский текст «Реквиема» из семи частей исполнит Агунда Кулаева Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

В прошлом году Касьян уже участвовала в Шаляпинском фестивале. Она исполняла партии Флории Тоски в опере «Тоска» Пуччини и партию Аиды в одноименной опере Верди. В этом году, как признались в театре, весь фестиваль проходит, можно сказать, под звездой Касьян – она будет выходить на сцену еще в большем количестве спектаклей и в гала-концерте.

Дирижировать оркестром во время исполнения «Реквиема» будет итальянец Марко Боэми. Его приглашают в Казань с начала 2000-х годов, причем не только на фестивали и премьеры, но и на репертуарные, преимущественно итальянские спектакли: «Травиата», «Аида», «Риголетто», «Искатели жемчуга», «Паяцы», «Севильский цирюльник».

Как стало известно «Татар-информу», итальянскому дирижеру очень понравилась музыка Резеды Ахияровой к опере «Любовь поэта». Он выразил желание дирижировать и в этом спектакле, выучил оркестровую партитуру, и последний раз летом именно Боэми дирижировал в этой национальной опере.

Главную партию в «Манон Леско» исполнит талисман нынешнего фестиваля – Светлана Касьян Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости

Дебют «Манон Леско» в Казани и замена Годунова

8 февраля в афише фестиваля национальная опера «Сююмбике».

11-го февраля – событие чуть ли не более значимое, чем премьерный спектакль, – первое исполнение в Казани оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско». Как и с «Реквиемом», это будет концертная версия. Ставит ее для театра режиссер Екатерина Аронова, дирижировать из Азербайджана приедет маэстро Эйюб Кулиев. Главную партию исполнит талисман нынешнего фестиваля – Светлана Касьян. Партию ее возлюбленного Кавалера де Грие – Ахмед Агади, брата Манон Леско – Юрий Ившин. В образе Жеронта предстанет Ирек Фаттахов, в Эдмонте зрители узнают Дамира Закирова из труппы Михайловского театра.

13 февраля в театре покажут оперу Мусоргского «Борис Годунов». Главную партию в ней, как много лет до этого, исполнит Михаил Казаков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В день рождения Федора Шаляпина, 13 февраля, в театре покажут оперу Мусоргского «Борис Годунов». Главную партию в ней, как много лет до этого, исполнит Михаил Казаков.

А вот в партии Ивана Сусанина из оперы – премьеры прошлого года «Жизнь за царя» его на фестивале сменит Михаил Колелишвили из Мариинского театра. Осенью 2024 года он уже выходил в этой партии на казанскую сцену, открывая театральный сезон. Зрителям, как заметило руководство театра имени Джалиля, Колелишвили-Сусанин понравился – пригласили на Шаляпинский фестиваль. На сцену в этой опере ему предстоит выходить вместе с Отабеком Назирвовым из Узбекистана, который приглашен на партию Собинина. Дирижировать «Жизнью за царя» будет Андрей Аниханов.

Делегаты ведущих театров России

Еще театр гордится тем, что партию графини в опере «Пиковая дама» Петра Чайковского 16 февраля исполнит солистка Мариинского театра Ольга Бородина. Вместе с ней в спектакле участвуют солисты московских театров Иван Гынгазов (Герман) и Дарья Филиппова (Лиза).

Партию графини в опере «Пиковая дама» Петра Чайковского 16 февраля исполнит солистка Мариинского театра Ольга Бородина Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Классический зарубежный репертуар будет представлен на фестивале операми Джакомо Пуччини «Тоска» – и снова Светлана Касьян в главной партии (19 февраля) – и «Мадам Баттерфляй» (21 февраля) и «Трубадуром» Джузеппе Верди (27 февраля).

Фестиваль завершат традиционно – двумя гала-концертами. Они намечены на первый и второй день весны. Помимо Светланы Касьян и некоторых артистов из оперных спектаклей фестиваля в программе гала-концертов заявлены Антонина Веснина (Мариинский театр), Оксана Крупнова (Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедии), Гульнара Куспакова (Москва) и Зульфат Фахразиев (Казань). Ставят гала-концерты режиссер Светлана Смирнова и художник-постановщик Гарри Гуммель. Дирижерами заявлены сразу трое повелителей оркестра, участвующих в спектаклях Шаляпинского фестиваля: Марко Боэми, Эйюб Кулиев и Андрей Аниханов.