Карлсон раскрыл время публикации интервью с Путиным

Интервью бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона с Президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано на сайте журналиста 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.

«Публикация завтра в 18.00 по времени восточного побережья США (то есть в 2.00 9 февраля по Москве — прим. Т-и)», — сказано в публикации, размещенной на странице Карлсона в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Такер Карлсон рассказал, что интервью с Владимиром Путиным будет опубликовано в социальной сети X (прежде Twitter) и на его собственном сайте (в версии без монтажа).

Свое желание взять интервью у российского лидера журналист объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что экс-ведущий Fox News встретился с главой российского государства и взял у него интервью, но не стал раскрывать детали беседы.

Стоит отметить, что Такер Карлсон также заявил, что намерен добиваться интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским, так как, на его взгляд, американские СМИ не интервьюировали политика должным образом.