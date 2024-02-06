Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Президента России Владимира Путина. Соответствующую видеозапись он разместил на своей странице в социальной сети X (прежде Twitter).

Свое желание взять интервью у российского лидера журналист объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.

Бывший ведущий добавил, что владеющий соцсетью X миллиардер Илон Маск пообещал не блокировать интервью с Президентом РФ, когда он опубликует его в своем микроблоге.

К тому же Карлсон пообещал, что все смогут посмотреть интервью с Путиным бесплатно на его собственном сайте в версии без монтажа.

Экс-ведущий Fox News заверил также, что его команда сама оплатила поездку в Москву. Кроме того, по его словам, он ни от кого не брал денег.

Такер Карлсон также рассказал, что намерен добиваться интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским, так как, на его взгляд, американские СМИ не интервьюировали политика должным образом.

Ранее американский журнал Newsweek допустил, что Такер Карлсон уже взял интервью у Владимира Путина.