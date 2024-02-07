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Политика 7 февраля 2024 13:01

В Кремле заявили, что Карлсон накануне взял интервью у Путина

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Американский журналист Такер Карлсон накануне встретился с Президентом России Владимиром Путиным и взял у него интервью. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить», – приводит его слова ТАСС.

По словам Пескова, ознакомиться с интервью все желающие смогут после того, как Карлсон подготовит и опубликует его. Рассказать о деталях прошедшей беседы тоже предстоит самому журналисту. Представитель Кремля отметил, что «не хотел бы забегать вперед».

#Владимир Путин #Интервью
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