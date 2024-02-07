Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кремле заявили, что Карлсон накануне взял интервью у Путина
Американский журналист Такер Карлсон накануне встретился с Президентом России Владимиром Путиным и взял у него интервью. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, я могу это подтвердить», – приводит его слова ТАСС.
По словам Пескова, ознакомиться с интервью все желающие смогут после того, как Карлсон подготовит и опубликует его. Рассказать о деталях прошедшей беседы тоже предстоит самому журналисту. Представитель Кремля отметил, что «не хотел бы забегать вперед».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»