В Кремле заявили, что Карлсон накануне взял интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон накануне встретился с Президентом России Владимиром Путиным и взял у него интервью. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить», – приводит его слова ТАСС.

По словам Пескова, ознакомиться с интервью все желающие смогут после того, как Карлсон подготовит и опубликует его. Рассказать о деталях прошедшей беседы тоже предстоит самому журналисту. Представитель Кремля отметил, что «не хотел бы забегать вперед».