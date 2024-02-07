Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым из-за предстоящего интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым перед США из-за предстоящего интервью с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал каналу «РЕН ТВ».

«Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я люблю Америку», — подчеркнул он.

Напомним, что Такер Карлсон уже в прошлом году заявлял о желании взять интервью у Президента России. Однако власти США запретили ему проводить беседу с Путиным.

Однако несколько дней назад журналист был замечен в Москве. Российские и американские СМИ предположили, что на этот раз интервью все же состоится, а позднее Карлсон подтвердил эту информацию.