Карлсон: Москва производит более приятное впечатление, чем любой американский город

Москва производит более приятное впечатление, чем любой американский город. Об этом заявил взявший интервью у Президента России Владимира Путина бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае (запись выложил на видеосервисе YouTube индийский телеканал CNBC TV18).

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 млн жителей, намного приятнее любого города в моей стране», — заметил журналист.

По мнению Карлсона, столица России «намного чище, безопаснее и красивее эстетически». Он также включи ее в список «прекрасных мест для жизни» наряду с Сингапуром, Токио, Дубаем и Абу-Даби.

Интервью Президента РФ американскому журналисту продлилось более двух часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы. В социальной сети X (прежде Twitter) число просмотров записи с разговором к данному моменту достигло 197,2 млн, на видеохостинге YouTube — 15 млн. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Такер Карлсон сам предложил взять интервью у Владимира Путина.