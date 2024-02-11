Трамп рассказал, как пригрозил поощрять атаки России на страны НАТО

Дональд Трамп во время пребывания на посту Президента США

Фото: kremlin.ru

Экс-президент США и наиболее вероятный кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге в штате Южная Каролина, что в свое время требовал от стран НАТО выполнить финансовые обязательства перед альянсом, угрожая в противном случае не защищать их в случае возможного нападения России. Об этом пишет газета The New York Times.

Выступая перед сторонниками, Трамп пересказал разговор с лидером некоей «большой страны», не раскрывая ни ее название, ни то, когда именно состоялась беседа.

Президент европейского государства поинтересовался: «Что же, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия — вы защитите нас?» «Нет, я не стал бы вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (Россию — прим. Т-и) делать всё, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить. Вы должны оплатить свои счета», — ответил на это тогдашний лидер США.

Издание отмечает, что ранее политик уже вспоминал, как в частном порядке говорил лидерам государств-членов НАТО: Соединенные Штаты не станут защищать их от России, если они не будут выполнять обязательства перед альянсом (направлять на оборону 2% ВВП — прим. Т-и). В прошлом году он утверждал, что после этой угрозы «сотни миллиардов долларов потекли» в бюджет НАТО.

Upd. (12.06): При этом NYT констатирует, что Трамп не уточнил, намеревался ли он когда-либо действительно осуществить свою угрозу, но его заявления могут вызвать беспокойство среди союзников, которые и без того обеспокоены его возможным возвращением в Белый дом.

В администрации действующего Президента США Джо Байдена негативно отреагировали на высказывания Дональда Трампа. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал слова политика «шокирующими и безумными» и добавил: «Вместо того, чтобы призывать к войнам и способствовать безумному хаосу, <…> Байден будет продолжать поддерживать американское лидерство и отстаивать наши национальные интересы <…>».

На том же самом митинге в Южной Каролине экс-президент США предложил предоставить необходимое Украине и Израилю финансирование взаймы, о чем сообщал «Татар-информ».