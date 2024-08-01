Канделаки показала «самых насекомоядных» лис из казанского зоопарка

Телеведущая и заместитель гендиректора медиахолдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки посетила Казань в ходе своего путешествия по Татарстану. В своем телеграм-канале она опубликовала видео из Казанского зооботсада «Река Замбези. Африка».

«А вот, дорогие друзья, лисята. Большеухие лисы, их нет нигде, даже в Московском зоопарке, они есть только в казанском зоопарке. Прямиком с Лимпопо сразу в Казань, размножились, дали потомство — четверых лисят. Самые насекомоядные лисы», — рассказала гостья.

Ранее Тина Канделаки посетила остров-град Свияжск и призвала туристов приезжать туда, побывала в древнем городе Болгар.