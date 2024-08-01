Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Канделаки показала «самых насекомоядных» лис из казанского зоопарка
Телеведущая и заместитель гендиректора медиахолдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки посетила Казань в ходе своего путешествия по Татарстану. В своем телеграм-канале она опубликовала видео из Казанского зооботсада «Река Замбези. Африка».
«А вот, дорогие друзья, лисята. Большеухие лисы, их нет нигде, даже в Московском зоопарке, они есть только в казанском зоопарке. Прямиком с Лимпопо сразу в Казань, размножились, дали потомство — четверых лисят. Самые насекомоядные лисы», — рассказала гостья.
Ранее Тина Канделаки посетила остров-град Свияжск и призвала туристов приезжать туда, побывала в древнем городе Болгар.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»