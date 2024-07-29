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Общество 29 июля 2024 18:33

Путешествующая по Татарстану Канделаки добралась до древнего города Болгар

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Путешествующая по Татарстану телеведущая и заместитель генерального директора медиахолдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки добралась до древнего города Болгара. Короткое видео она выложила в своем Telegram-канале.

Экскурсовод по имени Владислав рассказал Канделаки о визите императора Петра I в Болгар во время его Персидского похода 1722-1723 годов (гид упомянул, что узнать о древнем городище он мог от знаменитого казанского купца Михляева).

Императору, по словам экскурсовода, в Болгаре очень понравилось (он якобы даже забрался на минарет, что было затруднительно из-за его высокого роста). После этого Петр поручил восстановить разрушенные здания, но это его пожелание не было выполнено.

Ранее Тина Канделаки посетила остров-град Свияжск и призвала туристов приезжать туда.

#Тина Канделаки #Болгар #Болгарский музей-заповедник
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