Канделаки рекомендовала посетить Свияжск: Горжусь, что у нас так можно круто отдыхать

Телеведущая и замгендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки «максимально рекомендовала» посетить россиянам Свияжск. Свой отзыв она опубликовала в «сторис» в инстаграме*, подкрепив к видеоролику надпись: «Горжусь, что у нас так круто можно отдыхать».

По словам Канделаки, внимание россиян заслуживает местный монастырь, он один из самых красивых. Она также подчеркнула, что «качество фресок, всего, что осталось и сохранилось, фантастически реконструировано, — это просто мировой уровень».

В качестве примера фресок в Свияжске телеведущая показала изображение святого с головой коня.

«И вот это редчайшая фреска, где святой изображен с головой коня. Такого практически нигде нет, уникальная фреска в том же комплексе в Свияжске, обратите внимание», — говорит Канделаки.

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