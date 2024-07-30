Канделаки: Минниханов вывел «на космический уровень» историческое наследие РТ

Путешествующая по Татарстану телеведущая и заместитель генерального директора медиахолдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки после посещения Болгара в ходе путешествия по Татарстану высоко оценила усилия властей республики по увеличению туристического потенциала региона. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Канделаки заметила, что в «древнем и прекрасном городе Болгаре» переплетается история многих народов, булгарская, татарская и русская культуры. По ее мнению, здесь с большим уважением относятся к Петру I и Екатерине II, которые «немало сделали для сохранения исторического наследия Болгара».

Фото: t.me/tikandelaki/

«Великолепный музей в городе можно изучать бесконечно. Помимо экспонатов, найденных на раскопках, тут находится самый большой в мире печатный Коран, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса», — добавила ведущая, особо упомянув «запредельный» уровень реконструкции объектов.

«Глядя на исторические Свияжск и Булгар, понимаешь, как много сил, средств и внимания руководство Татарстана уделяет этим местам. В полном соответствии с заветами Михаила Ломоносова здесь помнят о прошлом и поэтому устремлены в будущее. Это настоящие патриоты и своей малой родины, и России», — выразила уверенность Канделаки.

Фото: t.me/tikandelaki/

«[Раис РТ] Рустам Минниханов вслед за инновациями вывел на космический уровень историческое наследие родной земли. Уверена, что именно благодаря ему Татарстан уже стал настоящей жемчужиной в ожерелье российского туризма», — резюмировала она.

Ранее Тина Канделаки посетила остров-град Свияжск и призвала туристов приезжать туда.