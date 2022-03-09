Шольц заявил, что Германия не собирается поставлять Украине военные самолеты

Германия продолжит оказывать финансовую и гуманитарную помощь Украине, но не собирается поставлять ей военные самолеты, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам канцлера, материальная поддержка Украины со стороны федеративной республики началась много лет назад для укрепления ее финансовой стабильности и сейчас, в момент кризиса, Германия запустила дополнительную гуманитарную помощь и некоторые поставки вооружения, но истребители к нему не относятся.

«<...> Мы должны очень точно решить, что конкретно мы делаем, к этому, очевидно, не относятся никакие истребители», – сказал Шольц, отвечая на вопрос о том, готова ли ФРГ предоставить военную базу в Рамштайне для поставки военных самолетов из Польши на Украину.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ Владимиру Путину за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля глава государства выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.

Многие страны Запада отнеслись к этому решению отрицательно и начали ужесточать ограничения, введенные против России. 9 марта постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций.