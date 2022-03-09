ЕС согласовал новые санкции против России и белорусских банков

Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций. В него были включены бизнесмены, олигархи, руководители, «причастные к российскому вторжению на Украину». Помимо этого, в документы включены три белорусских банка, которые будут отключены от SWIFT. Об этом со ссылкой на французское председательство в Совете ЕС сообщает ТАСС.

«Одобрение новых санкций против российских руководителей и олигархов, членов их семей, причастных к российскому вторжению на Украину», — говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз отключил от системы SWIFT семь российских кредитных организаций.

Ужесточение санкций против России началось после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным начала специальной военной операции по защите Донбасса.