Канада вновь расширила санкции против России — в списке патриарх Кирилл, СМИ и золото

Канада вновь ужесточила санкции против России. Список пополнился патриархом Кириллом (который уже включен в британский перечень), рядом российских журналистов, СМИ и другими персонами и компаниями. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, рестрикции введены против новостного агентства Regnum, Роскомнадзора, Россотрудничества и нескольких российских журналистов. Из СМИ в санкционном списке оказались в том числе Первый канал, ВГТРК, RT и Sputnik.

Также был введен запрет на импорт российского золота и изделий из него. В Канаде ожидают, что таким образом смогут «ограничить возможность России получать средства для ведения военных действий».

Напомним, что ранее Канада уже вводила санкции против российских компаний, известных личностей и энергоносителей. Так, в списке уже находятся Россельхозбанк, РФПИ и Алина Кабаева; квантовые компьютеры; нефть, ископаемые и химическая промышленность РФ. Ужесточение рекстрикций связано со спецоперацией по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.