Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла и ряда других граждан РФ

Великобритания ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла за «явную поддержку» специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении Правительства Соединенного Королевства.

Кроме того, в санкционный список включена уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова — «за принудительную транспортировку и организацию усыновления украинских детей».

Ограничения также введены против депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова (за «публичную поддержку» спецоперации на Украине) и руководителя авиакомпании «Волга-Днепр» Алексея Исайкина (из-за заключения с авиаперевозчиком контрактов «на создание воздушных мостов для перевозки дефицитных товаров»).

Помимо этого, Британия объявила о рестрикциях против офицеров Вооруженных сил РФ Андрея Курбанова, Вячеслава Клобукова, Александра Винса и Александра Шершнева. Британская сторона считает их ответственными за события, произошедшие в украинском городе Буча.

Санкционный список также пополнили несколько членов созданного в занятой российскими войсками Херсонской области Украины Комитета спасения за мир и порядок. Среди них — глава комитета Кирилл Стремоусов и его заместитель Владимир Сальдо.

Санкции против патриарха Кирилла могли войти в шестой пакет ограничительных мер Европейского Союза, но этого не произошло из-за противодействия властей Венгрии.

Антироссийские санкции стали ужесточаться после начала 24 февраля специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Вскоре глава государства подписал закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за распространение информации о действиях ВС РФ, объявленной недостоверной.