Канада ввела санкции в отношении нефти, ископаемых и химической промышленности РФ

Канада включила в санкционный список против России 28 видов деятельности, в том числе консультирование нефтегазовых и химических компаний из РФ. Соответствующая информация появилась на сайте Правительства страны.

Рестрикции распространяются в том числе на строительство, добычу полезных ископаемых, перевозки, производство продуктов, нефтепереработку и химическую промышленность.

В предыдущий список, напомним, вошли ряд представителей финансового сектора России — 22 физлица и четыре юридических, а также крупные финансовые учреждения и банки.

Напомним, ужесточение санкций против России началось после признания независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции по защите Донбасса. О ней 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.