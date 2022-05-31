Канада ввела санкции против Россельхозбанка, РФПИ и Алины Кабаевой

Канада включила в санкционный список Россельхозбанк и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Также под ограничения попала глава совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Правительство страны.

Отмечается, что санкции также распространили на Инвестторгбанк и Российскую венчурную компанию. Всего в канадском санкционном списке 22 физических и четыре юридических лица.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

Также под рестрикции попали и ряд физических лиц РФ. Так, Евросоюз ввел персональные ограничения не только против российского Президента, но и против главы МИД России Сергея Лаврова, Премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и спецпредставителя Президента Сергея Иванова.

Соединенные Штаты в свою очередь тоже ввели санкции против Путина, Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.