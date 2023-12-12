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Канада расширила санкционные ограничения против России
Канада расширила ограничительные меры против России, внеся в санкционный список 30 физических лиц, имена которых не уточняются. Об этом сообщает пресс-служба Правительства этой страны.
Речь идет о людях, участвовавших в качестве кандидатов в состоявшихся в сентябре выборах в Херсонской области, присоединения которой (как и других новых территорий) к РФ в результате прошлогоднего плебисцита Канада не признает.
«Сегодня мы посылаем Кремлю решительный сигнал, чтобы напомнить ему, что Канада никогда не признает эти регионы российской территорией», — заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.
Сегодня же США ввели санкции против «Казанькомпрессормаша» и еще двух татарстанских компаний.
Накануне Центральная избирательная комиссия РФ сочла возможным проведение выборов Президента России в новых регионах, о чем сообщал «Татар-информ».
Ранее Канада ввела санкции против Артема Здунова, Антона Котякова, МГИМО и НИУ ВШЭ. До этого, в августе, Оттава распространила рестрикции на банк «Зенит» и Зеленодольское проектно-дизайнерское бюро.
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