США ввели санкции против «Казанькомпрессормаша» и еще двух татарстанских компаний

Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против России, внеся в санкционный список более 200 компаний и 23 физических лица. Среди них есть и три татарстанские компании: АО «Казанькомпрессормаш», АО «Промтех-Казань» и ООО «НПК „Аэрокон“».

Upd. (19.38): Относительно ООО «НПК „Аэрокон“» Министерство финансов США утверждает, что оно разрабатывает и производит планеры в качестве субподрядчика АО «ИЭМЗ „Купол“» в рамках разработки и производства российских дронов-камикадзе.

Об АО «Промтех-Казань» сказано, что оно занимается производством диодов, транзисторов, радиолокационного оборудования и радионавигационных приборов.

Деятельность «Казанькомпрессормаша» не удостоилась отдельного описания, но завод фигурирует в перечне Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Кроме того, под санкции попали основатель группы «Кисмет» инвестор Иван Таврин, золотодобывающая компания Highland Gold и ее основатель Владислав Свиблов, а также Экспобанк, совладельцем которого является Игорь Ким.

При этом рестрикции затронут фирмы и людей из третьих стран, которых заподозрили в оказании помощи при обходе санкций. Это организации из Турции, ОАЭ, Китая, Швейцарии, Сингапура, Мальдив и Таджикистана, а также гражданин Южной Кореи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минпромторг США ввел санкции против производителей БПЛА и моторных лодок из ОЭЗ «Алабуга».