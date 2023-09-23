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Канада ввела санкции против Артема Здунова, Антона Котякова, МГИМО и ВШЭ
Канада расширила санкции против России. Ограничительные меры введены в отношении 21 российской организации и 42 граждан РФ, в том числе против руководителя Мордовии и бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова.
Перечень внесенных в санкционный список физических и юридических лиц опубликовало канадское Министерство иностранных дел. Рестрикции затронули, например, министра труда РФ Антона Котякова, главу Россотрудничества Евгения Примакова и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.
Под санкциями оказались и некоторые политологи: сотрудник ВШЭ Василий Кашин, бывший генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов, экс-директор Московского центра Карнеги (закрылся осенью 2022 года, Фонд Карнеги за международный мир объявлен иностранным агентом) Дмитрий Тренин.
Из организаций в черный список попали, в частности, международный дискуссионный клуб «Валдай», «Движение первых», «Молодая гвардия Единой России», Русское географическое общество, «Юнармия».
Помимо этого, рестрикции введены против оборонных предприятий — Ковровского механического завода и «Точмаша», против СМИ — газеты «Комсомольская правда» и издания «Взгляд», а также против вузов — Высшей школы экономики и МГИМО.
Upd. (10.31): В августе Канада ввела санкции против банка «Зенит» и Зеленодольского проектно-дизайнерского бюро. Ранее ограничительные меры были введены в том числе в отношении Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
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