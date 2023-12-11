ЦИК счел возможным проведение выборов Президента РФ в новых регионах

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия РФ сочла возможным проведение выборов Президента России в новых регионах. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — сказано в заявлении ЦИК.

Участниками посвященного этому вопросу совещания стали заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталья Бударина, представители Министерства обороны РФ и ФСБ РФ, а также руководства Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Позднее ЦИК провел голосование, на котором его члены приняли решение провести выборы Президента на территориях, где с октября прошлого, 2022 года объявлено военное положение. «Принято единогласно», — сформулировал общее решение Булаев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.

Действующий глава российского государства Владимир Путин решил выдвинуться на новый президентский срок. В случае победы для него это будет уже пятая по счету президентская каденция.

Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость в 2014 году. С 23 по 27 сентября 2022 года на контролируемой российскими войсками территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялись плебисциты. Затем Президент РФ и руководители этих регионов подписали договоры о воссоединении их с Россией.