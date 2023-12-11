Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ЦИК счел возможным проведение выборов Президента РФ в новых регионах
Центральная избирательная комиссия РФ сочла возможным проведение выборов Президента России в новых регионах. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — сказано в заявлении ЦИК.
Участниками посвященного этому вопросу совещания стали заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталья Бударина, представители Министерства обороны РФ и ФСБ РФ, а также руководства Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Позднее ЦИК провел голосование, на котором его члены приняли решение провести выборы Президента на территориях, где с октября прошлого, 2022 года объявлено военное положение. «Принято единогласно», — сформулировал общее решение Булаев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.
Действующий глава российского государства Владимир Путин решил выдвинуться на новый президентский срок. В случае победы для него это будет уже пятая по счету президентская каденция.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»