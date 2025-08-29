Камская уха, фестиваль уличных культур, Салават и Элвин Грей: гид по Дню Татарстана

30 августа Татарстан отметит День республики: в Елабуге пройдет первый этнофестиваль «Алабугай: Слияние легенд», в Бугульме выступят AKMAL’ и Элвин Грей, в Верхнем Услоне – Владимир Шнитко, а в Казани в экстрим-парке «УРАМ» соберутся любители уличной культуры. Подробнее о том, куда отправиться в выходные, – в материале «Татар-информа».





В Елабуге – этнофестиваль «Алабугай: Слияние легенд» и Gayana

30 августа на пляже «Пристань» в Елабуге пройдет первый этнический фестиваль «Алабугай: Слияние легенд». С 10:00 до 22:00 гости смогут познакомиться с культурным наследием региона, открыть для себя местные легенды и традиции.

В основе фестиваля – многолетние труды Елабужского государственного музея-заповедника по сохранению истории города. Благодаря этим усилиям появились книги, видеоматериалы и экскурсионные маршруты о легендах Елабуги. Организаторы, Нияз Кашбиев и Дмитрий Мокшин, вместе с музеем решили показать людям богатство местных традиций.

Программа фестиваля предлагает мастер-классы по традиционным ремеслам, дегустацию натуральных продуктов и выступления фольклорных коллективов. Главным символом праздника станет подводный камень Ала Бугай, который, согласно легендам, охраняет эти места и олицетворяет связь природы и культуры. Вечером пройдет праздничное шествие, в финале которого камень-бык «оживет».

30 августа в Елабуге объединятся сразу три праздника – День Республики Татарстан, День города и День нефтяников. Помимо этнического фестиваля «Алабугай» гостей ждут мастер-классы по боксу, игровые «Дворовые этноигры», эстафета «Спортивная республика», концерт «Я живу в Татарстане», вечерний концерт ВИА «СОЮЗ» и дружеский матч по футболу между детьми и родителями.

На праздничных сценах выступят заслуженная артистка Татарстана Диляра Мироваева и певица Gayana из Москвы. День завершится дискотекой с диджеем Динаром Билаловым и MC Ким с ярким фаер-шоу.

В Чистополе – гала-концерт фестиваля «Пляшем от печки» и ABIEM Project

Также в День республики в Чистополе на территории исторического парка «Скарятинский сад» пройдет гала-концерт II муниципального фестиваля народного творчества «Пляшем от печки». Он длился три месяца и познакомил жителей района с работами местных мастеров, ремеслами и народными традициями.

Посетители смогут увидеть восстановленные по старинным материалам обряды, послушать народные песни, принять участие в хороводах и разных играх. Для любителей гастрономии на территории фестиваля откроется зона «Чугунок-кудесник», где можно будет попробовать блюда, приготовленные в настоящей русской печи. На выставке «Расписные чугунки» представят более 70 декоративных чугунов, созданных мастерами района.

Возле главной героини праздника – печки – организаторы подготовили интерактивный перформанс со сказочными персонажами. Одновременно он станет фотозоной для детей и взрослых.

Программа дня также включает знакомство с выставкой декоративно-прикладного искусства, участие в народных играх и хороводах, гала-концерт с награждением победителей фестиваля и выступление народного ансамбля «Театр русской песни» – лауреата российских и республиканских конкурсов.

Также в День Татарстана и День города в Скарятинском саду пройдет праздничная программа «Я Родиной своей горжусь!». Для гостей подготовят мастер-классы, выставки, спортивные и творческие активности. На главной сцене выступят местные артисты, а завершит день этно-экспериментальный проект ABIEM Project.

В Агрызе – дуатлон и дискотека в парке «Орешник»

В Агрызе в День Татарстана пройдут первые соревнования по дуатлону – сочетанию кроссового бега и велогонки – по улицам города. Регистрация участников начнется в 8:00 на территории спортивного комплекса «Олимп», старт запланирован на 11:00.

Дистанция дуатлона включает забег на полкилометра, затем спортсмены преодолеют 1,3 км велокросса, а после пробегут еще 500 метров. К участию допустят только тех, кто родился в 2017 году и старше. Обязательное условие – наличие шлема, разрешены только горные велосипеды (MTB), циклокроссовые велосипеды использовать нельзя.

Помимо дуатлона в Агрызе с 10:00 стартуют спортивные состязания по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и плаванию.

После спортивной части запланировано открытие обновленных городских пространств – парка на ул. Вокзальной, дворика в переулке Гагарина, зданий районной больницы, городского архива и центра занятости. Также в 15:00 откроется выставка местных учреждений и организаций

Вечером, с 17:00, гостей ждет праздничный концерт и дискотека в парке «Орешник».

В Верхнем Услоне – фестиваль «Әйлән-бәйлән» и Владимир Шнитко

В Иннополисе в День Республики Татарстан, 30 августа, пройдет фестиваль татарской культуры «Әйлән-бәйлән», что в переводе с татарского языка означает «Хоровод». По словам организаторов, мероприятие объединит старинные традиции и современное искусство.

Фестиваль будет проходить в городском парке с 16:00 до 20:00 и предложит несколько тематических зон для посетителей разных возрастов. На главной сцене выступят популярная группа «ОММАЖ», певцы Ильгиз Шайхразиев и Malsi Music, а также DJ Edli с танцевальным сетом. Театральную часть программы представит спектакль «Албасты» альметьевского театра «Легкие крылья».

Кроме того, на ярмарке этномастеров можно будет познакомиться с народными ремеслами и попробовать национальные блюда. Для желающих будут работать мастер-классы по росписи керамики и созданию экобрелоков.

Также в Верхнем Услоне День Республики Татарстан отметят на набережной («Спасалка»). Мероприятие начнется 30 августа в 19:00 с развлекательного интерактива, а в 20:00 стартует концертная часть.

Хедлайнером станет заслеженный артист РТ Владимир Шнитко. После него до 22:00 гостей будет развлекать кавер-группа Sunrise. На территории праздника откроется фуд-корт, где можно будет бесплатно угоститься пловом и горячим чаем. Вечер завершится праздничным салютом, который запустят в Казани, – его будет видно на набережной.

В Бугульме – фестиваль народных ремесел и Akmal'

В Бугульме 30 августа также состоится тройной праздник: одновременно жители отметят День республики, День города и День нефтяника.

В этот день пройдет V Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная». Мастера из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областей представят изделия ручной работы и поделятся национальными традициями. Фестиваль проводится с 2019 года и стал для жителей города доброй традицией.

В этот же день на стадионе «Энергетик» пройдут спортивные и культурные события. В течение дня будут работать молодежная ярмарка «Бугульминский фарфор» и семейно-спортивная площадка «Бугульма – спортивная семья». На футбольных полях сыграют юношеские команды, ветераны бугульминского футбола с руководителями предприятий, а также сборные Бугульмы и Набережных Челнов.

Торжественное открытие праздника начнется в 12:00 с участием народного артиста РТ Салавата Фатхетдинова. Вечером на главной сцене выступят хедлайнеры – певец Akmal', Эльмира Калимуллина, Матвей Козин, Ксения Романова, группа Doratti, ВИА «Волга-Волга» и Элвин Грей.

В Камском Устье – чемпионат рыбной ловли и фестиваль ухи

Также в субботу на берегу реки Карамалки в Камско-Устьинском районе пройдет ежегодный фестиваль «Камская уха».

Фестивальный день начнется ранним утром: уже в 5:00 здесь стартует чемпионат рыбной ловли «Волга-Кама», участники которого поборются за звание лучших знатоков рыбацкого дела.

Основное действие развернется с 10:00, когда официально будет дан старт приготовлению ухи. Кулинарные состязания соберут команды из поселений района, организаций и инициативных жителей. По традиции команда-победитель прошлого года сварит «Народную уху» объемом 100 литров и угостит всех гостей фестиваля.

Жюри определит победителей сразу в нескольких номинациях. Главные из них – «Лучшая уха» и «Лучшее блюдо из рыбы». Также участников ждут творческие испытания на скорость приготовления, экзотичность блюда, лучшее оформление и креативное название. Команды должны продемонстрировать не только кулинарное мастерство, но и оригинально представить себя, свой девиз и оформление конкурсного места.

В парке «УРАМ» – фестиваль уличной культуры и альтернативная музыка

Ранее мы уже подробно рассказывали о программе празднований Дня города и Дня Татарстана в Казани. Еще одно событие, которое пройдет в этот день в столице республики, – «УРАМ Фест».

30 августа в экстрим-парке «УРАМ» в седьмой раз соберутся любители уличной культуры. В программе: соревнования по BMX, скейтборду, роликам и самокату, мастер-классы, открытые уроки и командный BMX-контест, где победителя выберут зрители. Для гостей праздника будут работать зоны отдыха, локальный маркет и фуд-корт. Танцоры смогут принять участие в батлах по хип-хопу и конкурсах перформансов.

Впервые на фестивале пройдет образовательный лекторий с приглашенными спикерами. Севада Восканян расскажет о том, как молодое поколение формирует новые культурные коды, а Дмитрий Ковязин обсудит современные тенденции электронной музыки. Еще одна дискуссия будет посвящена моде и самовыражению – модератором лектория выступит Вагиз Аюпов.

На сцене фестиваля выступят музыкальные артисты Baby Cute, LAVBLAST, Лолита Косс и iskrit.

Куда еще отправиться в выходные?

Все концертные площадки Дня республики, дней города и других праздников в эти выходные будут работать под эгидой программы «Лето в Татарстане», которая стартовала в РТ с 1 июня по инициативе Рустама Минниханова.

Кроме того, в городах республики продолжится народный конкурс дворовых событий «Курше фест». В разных районах Татарстана отметят Дни села, где жителей и гостей ждут народные гулянья и праздничные концерты. Для семей организуют веселые старты – спортивные эстафеты и игры на свежем воздухе.

Вечерами в некоторых районах республики для жителей также организуют дискотеки и кинотеатры под открытым небом.

Подробнее о программе мероприятий в рамках проекта «Лето в Татарстане» можно узнать на официальном сайте проекта, а также на порталах городских и районных администраций.