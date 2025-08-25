День города и республики в Казани: как уехать после салюта и какие улицы закроют

В Казани ко Дню города и Республики Татарстан усилят работу общественного транспорта. Обеспечивать порядок в этот день будут 1,5 тыс. силовиков. Уже через день казанцев ждет другое важное событие – День знаний. 1 сентября за парты сядут 17 тыс. первоклассников. Что еще обсудили на деловом понедельнике в мэрии города – в материале «Татар-информа».





30 августа городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня с продлением режима до 23:30

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани 30 августа усилят работу общественного транспорта

В Казани в День города и День Республики Татарстан – 30 августа – городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня с продлением режима до 23:30. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава комитета по транспорту горисполкома Алексей Сидоров.

Для удобства жителей с 12:00 до 23:30 усилят работу 32 автобусных, 5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов.

После салюта организуют специальную подачу автобусов по направлениям всех районов города: всего планируют задействовать 44 единицы на 21 маршруте.

Уехать после завершения праздника можно будет с этих остановок:

возле проезда между ЦУМом и Дворцом спорта – для поездок в Кировский и Московский районы;

недалеко от Кремлевской набережной (остановка «Цирк») – для Вахитовского, Приволжского и Советского районов;

у Молодежного центра – для Вахитовского, Приволжского и Советского районов;

возле Центра семьи «Казан» – для Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского, Московского и Советского районов;

неподалеку от Центрального стадиона – в направлении Приволжского района и Высокой Горы.

По всем вопросам работы транспорта в праздничные дни можно обращаться по телефону горячей линии (843) 223-28-28, уточнил Сидоров.

В городе временно перекроют дороги из-за подготовки к празднику

Для того чтобы подготовить основные праздничные площадки, в городе временно ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Ограничения будут действовать:

с 20:00 25 августа до 11:00 31 августа – на улицах Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри и Зайни Султана;

с 7:00 22 августа до 18:00 31 августа – на улице Кремлевской (от ул. Чернышевского до площади 1 Мая);

с 8:00 до 12:30 28 августа – на улице Театральной (от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского);

29 и 30 августа – на улице Федосеевской (от ул. Батурина до ул. Касаткина);

30 августа – парковка перед конноспортивным комплексом «Казань».

Центральной площадкой празднования станет территория у Центра семьи «Казан». В связи с этим с 0:00 24 августа до 7:00 31 августа ограничат движение по улице Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова). При необходимости, перекрыть могут и другие улицы города, уточнили позже в мэрии столицы Татарстана.

Алексей Сидоров сообщил, что после салюта организуют специальную подачу автобусов по направлениям всех районов города Фото: kzn.ru

«Казанцев и гостей столицы просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением движения транспортных средств», – отметил Алексей Сидоров.

Он также подчеркнул, что муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети 30 и 31 августа будут работать без взимания платы.

В городе планируют увеличить плотность нарядов в местах массового пребывания граждан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Около 1,5 тыс. силовиков будут следить за порядком

В День города и День Республики Татарстан на охрану порядка выйдут около 1,5 тыс. сотрудников полиции и войск Росгвардии, а также сотрудники частных охранных организаций, добровольные народные дружины и муниципальные служащие. Об сообщил начальник УМВД РФ по Казани Ринат Габитов.

Он отметил, что в городе планируют увеличить плотность нарядов в местах массового пребывания граждан, усилить дежурства следственно-оперативных групп и создать резерв на случай осложнения обстановки. На трех станциях Казанского метрополитена выставят дополнительные посты.

«До начала торжеств все места проведения мероприятий и прилегающие территории обследуют специалисты-саперы и кинологи с участием специально обученных собак», – подчеркнул Габитов.

Руководителям организаций, предприятий, учреждений, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, объектов культуры и здравоохранения рекомендовано принять меры по обеспечению безопасности, провести инструктажи с персоналом и организовать пропускной режим с использованием металлодетекторов, КПП-шатров и других средств контроля.

Габитов также отметил, что, несмотря на возможные временные неудобства, связанные с ограничением движения и досмотровыми мероприятиями, жители и гости города должны отнестись к мерам безопасности с пониманием.

После празднований – в школу

Обсудили на деловом понедельнике и еще одну важную тему – подготовку к 1 сентября. В этом году за парты в казанских школах сядут 181 тыс. школьников, в том числе – около 17 тыс. первоклассников. Об этом рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

Самое большое количество учеников набрали в гимназии №184 – там открыли 12 первых классов, где будут учиться 423 ребенка. По 12 первых классов также сформировали в гимназии №174 (405 первоклассников) и лицее №185 (351 ученик). По 10 первых классов откроются в лицеях №83, №182, №186 и гимназии №107.

«400 первоклассников в одной параллели – это у нас не в первый раз. К такому трудно привыкнуть на слух – есть города, где всего 400 первоклассников, правда, это не в республике. Нас, безусловно, радует бэби-бум. В первый класс придут дети, которые станут активными вершителями судеб и Казани, и Татарстана, и нашей России», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Школьникам расскажут о безопасности на дорогах и трагедии в Беслане

С самого начала учебного года школьников Казани ждут разные тематические уроки и акции. Уже 3 сентября во всех школах пройдет единый урок «Экстремизму – нет!», а также классные часы и беседы, посвященные Дню памяти трагедии в Беслане.

5 сентября учителя проведут «День безопасности дорожного движения» и напомнят ученикам правила безопасного поведения на дороге.

С 8 по 13 сентября в образовательных учреждениях организуют «Неделю добра», патриотические мероприятия, акции и «Уроки добра», посвященные бережному отношению к животным и толерантности. Мероприятия завершатся благотворительными ярмарками в поддержку детских домов и детей, нуждающихся в лечении.

«С первых дней важно детей настроить на созидание, поэтому мы проводим уроки добра. Дети очень вдумчивые и восприимчивые, поэтому нужно с ними как с равными выстраивать диалог», – подчеркнул мэр Ильсур Метшин.

Более 1,2 тыс. нуждающимся детям помогли собраться в школу

Также на деловом понедельнике подвели итоги ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В этом году помощь получили более 1,2 тыс. детей из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также детей-инвалидов, сообщил Ирек Ризванов.

По его словам, акция стала доброй традицией и с каждым годом набирает обороты. За последние четыре года поддержку получили более 5,2 тыс. школьников. Средства на покупку формы и канцелярских принадлежностей собирают за счет добровольных пожертвований.

Ризванов также отметил, что важную роль в реализации инициативы играют предприниматели и депутаты.

«Традиционно спонсорами акции выступают руководители предприятий, коммерческих организаций, депутаты Государственного совета Татарстана и Казанской городской Думы», – сказал он.