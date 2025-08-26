Мотофестиваль, тысяча гармонистов и салюты: как в Татарстане отметят День республики

30 августа Татарстан отметит День республики. Казань в этот день соберет любителей мотокультуры, в Елабуге пройдет этнофестиваль «Алабугай», а в Челнах – цветочный праздник «Акварель». Перед татарстанцами выступят Татьяна Буланова, «Градусы» и «Хор Турецкого». Главные события – в обзоре «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«День республики объединяет поколения и сохраняет традиционные ценности»

В День Республики Татарстан, 30 августа, подведут итоги сразу нескольких масштабных программ, инициированных Раисом РТ Рустамом Миннихановым: фестиваля «Куршефест», проекта «Лето в Татарстане» и республиканской программы «Наш двор». Об этом сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Впервые мы объединили все мероприятия единой повесткой, единым содержательным поводом, выступая за сохранение традиционных ценностей. Это объединяет жителей городов и сел, взрослых и детей, старшее поколение – всех, кто любит свою республику и хочет участвовать в жизни своих дворов, улиц и парков», – подчеркнула Фазлеева.

Она отметила, что на подведении итогов в День республики проекты не завершатся – их реализация продолжится и в сентябре.

Кроме того, вице-премьер РТ подчеркнула значительные инфраструктурные изменения, произошедшие благодаря этим программам. В частности, благоустройство дворов по проекту «Наш двор» и обновление парков и скверов создают новые возможности для проведения культурных и общественных мероприятий, а также повышают качество городской среды.

«День республики – это еще один повод говорить о традиционных ценностях, передавать их от старшего поколения младшему, объединяясь на благо своей республики, своего города, своего родного дома», – добавила Фазлеева.

Лейла Фазлеева рассказала, что в День Республики Татарстан подведут итоги сразу нескольких масштабных программ: «Куршефест», «Лето в Татарстане» и «Наш двор» Фото: prav.tatarstan.ru

Ко Дню Республики в Татарстане увековечат память выдающихся земляков

Ко Дню Республики в Татарстане также увековечат память выдающихся земляков, рассказала Лейла Фазлеева. В частности, в Казани появятся пять новых памятных мест.

Мемориальную доску в честь татарского драматурга, писателя и общественного деятеля Туфана Миннуллина разместят на фасаде дома №16а по улице Толстого. Рядом с многопрофильным лицеем №188 откроют бюст генерала армии Махмута Гареева.

Мемориальная доска в честь Кияметдина Абрамова, председателя Совета народных комиссаров ТАССР в 1930–1937 годах, украсит фасад здания по адресу ул. Карла Маркса, д. 54. Скульптурно-архитектурный ансамбль Александру Павлову, бывшему генеральному директору Казанского мотостроительного производственного объединения, разместят на территории предприятия.

Ранее также сообщалось, что ко Дню города и республики откроют сквер имени Бориса Тихомирова, выдающегося деятеля отечественной авиационной промышленности. На его территории высадят более 120 деревьев и установят его бюст.

Помимо этого, в Набережных Челнах на территории больницы скорой медицинской помощи появится бюст академика и кардиохирурга Рената Акчурина.

«Также пройдут литературные чтения, семинары и другие памятные мероприятия, которые позволят жителям Татарстана познакомиться с жизнью и заслугами выдающихся земляков и обсудить значимые события истории региона», – отметила Фазлеева.

По ее словам, увековечивание памяти – это не только памятники и таблички. Вместе с ними облагораживают территории и создают места для культурных и общественных мероприятий, чтобы жители могли в них участвовать и сохранять историю и традиции республики.

С 26 по 29 августа в Старо-Татарской слободе Казани пройдет фестиваль татарского дизайна «Печән базары» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Печән базары», «ДәртФест 2025» и «Алабугай: Слияние легенд»

Культурные мероприятия ко Дню Республики Татарстан анонсировала министр культуры РТ Ирада Аюпова. В республике запланированы фестивали, концерты и мастер-классы в разных городах и районах.

С 26 по 29 августа в Старо-Татарской слободе Казани пройдет фестиваль татарского дизайна «Печән базары». В течение четырех дней гости смогут посетить дизайн-маркет, мастер-классы, лекции, фотозоны, принять участие в чайной церемонии, посмотреть кинопоказы и послушать концерты современной татарской музыки.

29 августа в 19:00 откроется XX Детский музыкальный фестиваль «Белый пароход». На концерте прозвучат произведения из фильмов и мультфильмов, классическая музыка и народные песни. Аюпова уточнила, что проект поддерживают Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президентский фонд культурных инициатив.

Культурные мероприятия ко Дню Республики Татарстан анонсировала министр культуры РТ Ирада Аюпова Фото: prav.tatarstan.ru

30 августа в 18:00 пройдет «ХОРошее представление» – совместный проект Казанского цирка и фестиваля «Белый пароход». В нем примут участие ученики Детской цирковой школы, сводный хор фестиваля и инструментальный ансамбль под руководством заслуженного артиста РФ Александра Покидченко.

В этот же день состоится Республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!». Более 1 тыс. участников, включая гармонистов из Татарстана и других регионов России, продемонстрируют свое мастерство. После коллективов на сцену выйдут финалисты конкурса творческой молодежи Казани «Наше время – Безнен заман», продолжая праздничную концертную программу.

30 августа в Казани состоится «ДәртФест 2025», а в Елабуге пройдет этнический фестиваль «Алабугай: Слияние легенд». На «ДәртФесте» гостей ждут концерты татарских инди-артистов, дизайн-маркет, модный показ, детские площадки, мастер-классы, лекторий и уличный театр. В Елабуге же посетителей ожидают мастер-классы по традиционным ремеслам и выступления фольклорных коллективов.

30 августа в 11:00 на площади у Дворца Земледельцев начнется международный мотофестиваль «Два Кремля» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани – мотофестиваль и Татьяна Буланова

Ко Дню Татарстана и Казани в столице республики пройдут более 70 мероприятий. Об этом на брифинге сообщил замначальника Управления культуры горисполкома Эмиль Мустафин. События организуют во всех районах города, в том числе в новых дворах и жилых массивах.

Так, 28 августа в 20:00 на балконах здания мэрии столицы Татарстана пройдет театрализованный перформанс «Голоса Казани». Актеры будут читать стихи на татарском и русском языках под видеомэппинг-шоу.

30 августа в 11:00 на площади у Дворца Земледельцев начнется международный мотофестиваль «Два Кремля». Там можно будет увидеть мотоциклы времен Великой Отечественной войны, посмотреть мотошоу, байкерские соревнования, мастер-классы и музыкальные выступления. На фестивале в том числе планируют установить рекорд России по количеству мотоциклов с флагами и Георгиевскими лентами в колонне, которые проедет от Казанского Кремля до площади у Дворца Земледельцев.

В 11:00 в детском парке «Елмай» начнется семейный книжный фестиваль «ТауФест», который продлится два дня. Гостей ждут встреча с художником-иллюстратором Игорем Олейниковым, мастер-классы, концерт казанского камерного оркестра «La Primavera» и многое другое. Также на фестивале поздравят финалистов Международной независимой литературной Премии «Глаголица».

В 11:00 в детском парке «Елмай» начнется семейный книжный фестиваль «ТауФест» Фото: © «Татар-информ»

В 12:00 на набережной озера Кабан откроется фестиваль народного костюма «Милли кием». В программе выступление чувашской группы Shanu, башкирского артиста Айдара Исхакова, татарской артистки Elina, а также пластический спектакль Tartar. Помимо этого, на фестивале можно будет приобрести национальные изделия на этно-ярмарке и попробовать блюда разных народов на фудкорте.

В 14:00 в Старо-Татарской слободе начнется фестиваль «Казан солгесе», а на Казанском ипподроме пройдут конноспортивные соревнования и концерт. А в 16:00 у Центра семьи «Казан» стартует большой концерт с участием артистов Казанской филармонии, группы «Пару ночей», Алсу и Азата Фазлевых, «Хора Турецкого» и Татьяны Булановой. День завершится салютом в 22:00, который будет виден с набережной Казанки.

В 16:00 у Центра семьи «Казан» стартует большой концерт Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

В Набережных Челнах – фестиваль цветов и группа «Градусы»

В Набережных Челнах День республики в этом году превратится в генеральную репетицию грандиозных торжеств 2026 года, когда город отметит 400-летие и полувековой юбилей выпуска первого КАМАЗа. Об этом на брифинге рассказал руководитель исполнительного комитета города Фарид Салахов.

30 августа праздник захватит сразу несколько площадок во всех районах. Уже с 10 утра на майдане парка «Прибрежный» начнется фестиваль цветов «Акварель» – гости смогут полюбоваться объемными цветочными композициями и заглянуть на «Ярмарку мастеров».

В Набережных Челнах с 10 утра на майдане парка «Прибрежный» начнется фестиваль цветов «Акварель» Фото: nabchelny.ru

В это же время, в 11:00, на Ипподроме стартуют зрелищные состязания: борьба «көрәш», скачки и концерт о дружбе народов. А на бульваре Энтузиастов можно будет посмотреть выставку картин и скульптур под открытым небом.

В 12:00 на набережной Габдуллы Тукая начнется концерт «Цвети, моя Республика!», а в 13:00 на майдане парка «Прибрежный» состоится концертная программа «Родная Земля – Татарстан!».

Вечерняя программа начнется в 17:00. Гостей ждет театрализованное представление, а потом – выступления певицы Ильсии Бадретдиновой, группы «Градусы» и диджея Линды Эрфоль.

Завершится праздник в 21:00 ярким салютом.