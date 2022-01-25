Камила Валиева — Путину: «Очень надеемся на встречу с вами после Олимпиады»

Фото: архив ИА «Татар-информ», Абдул Фахран

Чемпионка России и Европы по фигурному катанию Камила Валиева от лица всех российских олимпийцев обратилась к Владимиру Путину на онлайн-встрече с Президентом РФ. 15-летняя уроженка Казани является явным фаворитом и претендентом на золото Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.

«Это мой первый сезон среди взрослых — и сразу олимпийский. У многих спортсменов дорога начинается в самом юном возрасте, поэтому важна поддержка. Нам предоставлены все условия для подготовки к играм. Будем стараться показывать самые высокие результаты и выиграть как можно больше медалей. Очень надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если вы найдёте время в своём напряжённом графике», — сказала Валиева Владимиру Путину.

Президент России пожелал удачи олимпийцам на предстоящих соревнованиях в Пекине. Он также призвал российских спортсменов соблюдать антиковидные меры во время Игр.

Ранее президент «Самбо-70», где занимаются воспитанницы Этери Тутберидзе, Ренат Лайшев в интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ» назвал Камилу Валиеву очевидным фаворитом Олимпиады в Пекине.