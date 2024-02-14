КАМАЗ намерен к 2030 году увеличить выручку в 2,7 раза

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ПАО «КАМАЗ» рассчитывает к 2030 году нарастить выручку в 2,7 раза, до 806 млрд рублей. Эта цель в качестве одной из ключевых упомянута в стратегии «КАМАЗ-2030», которую совет директоров предприятия утвердил в декабре 2023 года. Ее публичная версия размещена на сайте компании.

Кроме того, к 2030 году продажи грузовиков должны вырасти до 60 тыс. машин в год, что означает выход на объемы производства до пожара на заводе двигателей в 1993-м.

В свою очередь доля продаж за рубежом должна дойти до 16% (рост в два раза в сравнении с текущими объемами экспортных продаж), а рентабельность по EBITDA — до 9%, что соответствует бенч-маркам мирового коммерческого автомобилестроения.

Приоритетами инвестиционной программы объемом более 380 млрд. рублей определены «НИОКР», «Реинжиниринг 2.0» и «Развитие новых бизнесов и продаж». Инвестиции планируются на уровне от 6 до 9% годовой выручки.

Стратегия разработана с учетом действующих макрофакторов и долгосрочных трендов мировой автомобильной промышленности. При этом рассматриваются несколько прогнозных сценариев развития российского рынка грузовых автомобилей, утверждают в компании.

Стратегическими направлениями бизнес-развития КАМАЗа, в частности, определены развитие продуктового ряда (в том числе речь идет о грузовых автомобилях, пассажирском транспорте, карьерной и вездеходной технике, низкоуглеродном и высокоавтоматизированном транспорте) и технологическое развитие (сбалансированное гибкое производство с концентрацией компетенций и обеспечением эффективного использования производственных мощностей).

В стратегии также фигурирует развитие продаж, сервисов и новых бизнесов. Предполагается расширение дилерской и сервисной сети, развитие продаж запасных частей, сервисного обеспечения и логистики, комплексных транспортных решений и экосистемы услуг.

Разработка, производство и продажа грузовых автомобилей должны оставаться основой бизнеса ПАО «КАМАЗ», формирующей две трети выручки компании. Вместе с тем всё большее значение будут приобретать продажи пассажирского транспорта, прицепной техники, запчастей, продукции диверсификации. Этот шаг призван увеличить как доходность, так и устойчивость компании к колебаниям рынка.

«В условиях высокой волатильности рынка устойчивость и эффективность бизнеса будет повышена за счет трансформации бизнес-модели компании с предоставлением клиентам комплексных транспортных решений и сервисов, включая широкий спектр инструментов цифровизации», — пояснил в обращении генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ по итогам 2023 года лидирует по объему продаж новых грузовиков в РФ. Чистая прибыль предприятия в прошлом году выросла почти в 2,5 раза.