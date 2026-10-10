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Политика 10 октября 2026 17:16

Каллас: смягчение ограничений США усилит Россию в военном плане

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Решение США разрешить импорт российского дизельного топлива обеспечит Москве дополнительные доходы и усилит ее военный потенциал. Такое мнение выразила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас в соцсети X, комментируя приостановку американских ограничений.

«Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – написала она.

На этом фоне Евросоюз намерен продолжить санкционное давление на Россию. По словам Каллас, 12 октября на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге планируется утвердить 22-й пакет ограничений.

«В понедельник министры иностранных дел ЕС утвердят самый большой черный список в отношении России», – заявила глава дипслужбы ЕС. Она уточнила, что новые рестрикции будут направлены против российской военной промышленности.

Ранее США приостановили действие ограничений на импорт дизельного топлива из России, а также вторичных санкций против его продажи на мировом рынке.

Позже курирующий топливно-энергетический комплекс страны вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уже в октябре Россия готова поставить на рынки Соединенных Штатов и других стран 300 тыс. тонн дизельного топлива, а в ноябре экспорт дизеля может быть доведен до 500 тыс. тонн.

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