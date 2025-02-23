Какими будут наши потомки, зависит только от нас: Баксиков об Отечестве и его защитниках

Какое качество характера главное для подрастающего поколения? Почему на уроки патриотического воспитания должны ходить девочки? Как будут помогать участникам СВО после их возвращения в мирную жизнь? Чем на гражданке займутся операторы БПЛА? На эти вопросы в День защитника Отечества ответил Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.





Расим Баксиков вернулся с СВО, был избран депутатом Госсовета РТ, активно занимается патриотическим воспитанием и помогает ветеранам спецоперации

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Комплексное воздействие на умы и сердца наших детей усилилось»

После того как он вернулся с СВО, был избран депутатом Госсовета РТ, активно занимается патриотическим воспитанием и помогает ветеранам спецоперации: Расим Баксиков – пример настоящего патриотизма во всех смыслах, поэтому о нем «Татар-информ» рассказывает в День защитника Отечества.

О своем легендарном подвиге, как он и два его боевых товарища разгромили колонну вражеской техники – два танка и шесть бронетранспортеров, Расим теперь рассказывает школьникам, курсантам и юнармейцам. Вернувшись с фронта, он активно занялся патриотическим воспитанием молодежи. Говорит, с началом СВО правительство начало делать особый упор на это, что идет новому поколению только на пользу.

«Комплексное воздействие на умы и сердца наших детей усилилось. Появился тот недостающий элемент, как визиты ветеранов боевых действия в школы: “Разговоры о важном”, “Уроки мужества”. Этого очень не хватало современным школьникам. У нас это было – у них только появилось. Сотрудники Министерства внутренних дел начали ходить, эмчеэсники, это здорово, это все правильно», – рассказывает Расим Баксиков.

Расим Баксиков отмечает: несмотря на то что патриотическому воспитанию уделяется много времени, выпускники школ не спешат поступать в военные училища Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Усилился отток молодежи из Вооруженных сил»

Расим Баксиков отмечает: несмотря на то, что патриотическому воспитанию уделяется много времени, выпускники школ не спешат поступать в военные училища.

«Усилился отток молодежи из такой важной отрасли, как Вооруженные силы, – я имею ввиду курсантов военных училищ. Очень слабый набор сейчас по сравнению с нашим временем. Я считаю, это связано с тем, что нынешние родители, учитывая, в каких условиях они росли и воспитывались, не видят особых перспектив для своих детей в Вооруженных силах. А о том, что у детей есть свои патриотические порывы, зачастую этого родители даже не хотят видеть – я сам этому свидетель», – рассказывает Расим Баксиков.

Он рассказал, как ездил набирать абитуриентов в воинские части.

«Многие уже на данный момент проходящие службу в Вооруженных силах срочники откровенно говорят, что хотят в военное училище, но им запрещают родители. Такая ныне сложилась обстановка. Дети-то у нас хорошие, но родители, они видели, какими были Вооруженные силы когда-то там давно, они не понимают всего того, что сейчас происходит, на какой сейчас уровень вышли Вооруженные силы», – рассуждает он.

По словам Героя России, родители боятся за своих сыновей в связи с СВО и вообще в связи с тем, насколько сейчас накаленная обстановка вокруг нашей Родины.

«Они думают: “Пусть этим будет заниматься кто-то другой”. Других, увы, у нас не будет – это мы, те самые большие дядьки, которые разбираются со всем этим сами. И их дети будут точно такими же большими дядьками – мы уйдем, и именно они придут вместо нас. Кто будет, если не мы? Кто, если не эти патриотично настроенные дети займут эти позиции? Как пелось в «Балладе о борьбе» Высоцкого “Путь пpоpубая отцовским мечом”», – считает Расим Баксиков.

Патриотическое воспитание нужно не только для тех, кто решит связать свою жизнь с армией Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главное качество, которое нужно воспитывать в детях, – это порядочность»

Патриотическое воспитание необходимо не только тем, кто решит связать свою жизнь с армией, считает Герой России.

«Оно нужно всем, в том числе и девочкам – им в первую очередь, потому что они будущие мамы. Несмотря на то что отцы важнейшие воспитатели в жизни детей, именно мамы прививают им правильные понятия. Ведь и мальчики, и девочки возле мамы чаще находятся. Это, во-первых, из-за занятости отцов. А во-вторых, давайте не будем забывать, что на данный момент, как бы мы ни старались, все равно очень много неполных семей», – рассказывает Герой России.

Баксиков уверен, что главное качество, которое нужно воспитывать в детях, – это порядочность.

«К будущим защитникам самые обычные требования, которые подходят под определение порядочности в самом широком смысле этого слова. Есть еще Кодекс чести офицера, есть Кодекс чести военнослужащего. В общем, основной критерий – нужно быть ответственным за нашу страну, потому что мы на данный момент несем ответственность перед нашими предками и перед нашими потомками», – считает Расим Баксиков.

«От того, как мы воспитаем наше подрастающее поколение, будет зависеть то, как они воспитают наших потомков. Патриотов они из них будут растить или иноагентов?» Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России»

«Только от нас зависит, насколько хорошо будут жить наши потомки»

Необязательно всем быть военными, но и предпринимателями станут не все, уверен Расим Баксиков.

«Каждый из нас должен работать на своем месте, и всегда нужно держать выверенный баланс: предпринимателей столько, военнослужащих вот столько. Все должно зависеть от современной ситуации – от потенциального или реального поля боя. Предприниматели никуда не денутся, главное, чтобы они были грамотными. Я на ‘’Уроках мужества’’ постоянно говорю: “Неважно, кто ты: врач, спасатель МЧС или госуправляющий. Ты должен наиболее полноценно изучить свою профессию и работать на совесть”», – объясняет он.

Каждый из нас винтик, шестеренка, кто-то и до шестерни дорос в огромном механизме под названием Российская Федерация, считает Расим Баксиков.

«Только от нас зависит, не от Владимира Владимировича Путина, не от Кабинета министров, а от каждого из нас, насколько хорошо будут жить наши потомки. В этом тоже в том числе заключается патриотизм – любовь к Родине и ответственная работа на ее благо. От того, как мы воспитаем наше подрастающее поколение, будет зависеть то, как они воспитают наших потомков. Патриотами они их будут растить или иноагентами? Может быть, они будут подвержены влиянию Запада? Поэтому им надо дать крепкую основу, как когда-то нам дали крепкую основу наши учителя и родители», – рассказывает Герой России.

«Может быть, у Трампа положительные стремления, но это не Америка управляет этим конфликтом. Он не всесильный, есть другие силы, заинтересованные в этом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы должны вычистить всю эту гадость»

«Что касается СВО, вспомним: Владимир Владимирович поставил две задачи, которые нужно довести до конца, – это демилитаризация и денацификация. Денацификация должна пройти в полном объеме. Мы должны вычистить всю эту гадость. Когда-то давно Никита Хрущев допустил одну большую ошибку, а может быть, это была и не ошибка, а план был такой – освобождения нацистов, которые участвовали в войне против Советского Союза», – считает Герой России.

Нацисты тогда были внедрены в общество, и то, что происходит сейчас, последствия этого, уверен он.

Став депутатом, Расим Баксиков говорит, что опыт военной службы ему очень пригодился на новой должности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Став депутатом, Расим Баксиков говорит, что опыт военной службы очень пригождается ему в новой работе.

«Во-первых, этот опыт помог мне оперативно адаптироваться и ориентироваться в пространстве во всех смыслах. Этому обучали в военном училище и непосредственно уже в армии. Ну и способность учиться – ее привили и в школе, и в вузе, и армия заставила где-то доучиваться. Дисциплина тоже – куда же без нее? Она настолько крепко вплетена в мою жизнь, что уже и не замечается», – поделился он.

Такая стойкость и сильный характер полностью оправдывают позывной Героя на СВО – Монолит.

Новая работа Баксикова намного более ответственная, чем прежняя, на СВО, поделился он. Фото: cdn.er.ru

Новая работа Баксикова намного более ответственная, чем прежняя на СВО, считает он.

«Как боец СВО я отвечал за свое подразделение, за жизни при выполнении боевых задач, за жизни мотострелков, которым мы помогали. В более широком смысле я отвечал за жизни мирного населения, которое мы туда пришли защищать. Сейчас у меня гораздо больше ответственности – другие задачи выполняю. Это касается и законодательства, и подготовки почвы к тому, чтобы после возвращения с СВО ребята могли куда-то устроиться на работу. Много организаций, которые открыты в этом отношении, большой промышленный кластер заинтересован в этом. Нам, говорят они, неважны физические особенности, если кто, например, будет без руки или ноги, работу найдем всем», – уверен депутат.

«Учитывая, что федеральная программа «Время героев» с потоком не справляется, в Татарстане запустили программу «Батырлар. Герои Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главный критерий для отбора в программу – порядочность»

«Работа есть – осталось заинтересовать ветеранов непосредственно. У нас получится это, я думаю. Для этого в том числе была создана Ассоциация ветеранов СВО. А учитывая, что федеральная программа “Время героев” с потоком желающих участвовать не справляется, в Татарстане запустили программу “Батырлар. Герои Татарстана”. Среди участников СВО оказалось много способных ребят, поэтому в Татарстане запустили программу “Батырлар”», – рассказывает Баксиков.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане стартовала кадровая программа, которая позволит участникам СВО занять места в органах власти и государственных компаниях. «Батырлар. Герои Татарстана» – аналог всероссийской программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина. После одобрения заявки на участие в программе бывших бойцов ждут обучение и стажировка.

По словам Расима Баксикова, конкурс для кандидатов будет жесточайшим, главный критерий, по его словам, чтобы участники программы были порядочными людьми.

«Необходим синтез таких качеств, как порядочность, патриотизм и способность учиться», – отметил он.

Школа БПЛА на базе танкового училища, которую курирует Баксиков, продолжает исправно работать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Операторы БПЛА после спецоперации будут работать в гражданских сферах

Школа БПЛА на базе танкового училища, которую курирует Баксиков, продолжает исправно работать, но информация о ней пока закрыта. Учатся там по заявке с фронта, она пока нацелена на подготовку кадров исключительно для фронта.

«Приходит заявка обучить определенное количество человек. Ребята приезжают, учатся и снова возвращаются на СВО. В том числе обучаем и конструированию. Наша школа с этим отлично справляется, она выпускает высококлассных специалистов. Мы в Казани планируем развернуть проект “Архангел” – тоже по обучению специалистов БПЛА. Туда будут принимать на обучение даже без подписания контракта», – говорит Расим Баксиков.

Планируется, что после окончания СВО все эти проекты перейдут на гражданские рельсы.

«Эти специалисты могут и обязательно будут очень широко использоваться. И в МВД, и в агропромышленном комплексе, и в промышленном комплексе. Они будут продолжать работать в этом режиме», – подытожил Расим Баксиков.