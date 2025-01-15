Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Расим Баксиков провел урок мужества для студентов колледжа КНИТУ
Зампред комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ, депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков провел урок мужества в колледже Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Мероприятие, которое прошло накануне, посетили больше 150 человек.
«Пришло более 150 человек, был приятно удивлен! Благодарю студентов и преподавательский состав за интересную беседу», – поделился Расим Баксиков.
Студенты колледжа показали Герою России, как у них организована работа по изготовлению окопных свечей. Ребята отметили, что работа ведется с начала проведения спецоперации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»