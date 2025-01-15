Расим Баксиков провел урок мужества для студентов колледжа КНИТУ

Зампред комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ, депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков провел урок мужества в колледже Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Мероприятие, которое прошло накануне, посетили больше 150 человек.

«Пришло более 150 человек, был приятно удивлен! Благодарю студентов и преподавательский состав за интересную беседу», – поделился Расим Баксиков.

Студенты колледжа показали Герою России, как у них организована работа по изготовлению окопных свечей. Ребята отметили, что работа ведется с начала проведения спецоперации.