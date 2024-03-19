«Как у Байдена?»: Захарова отреагировала на заявление Каллас о путанице слов Макрона

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала утверждение Премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что путаница с заявлением Президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину возникла из-за путаницы в англоязычной терминологии.

«Кая Каллас объяснила слова Макрона об отправке войск на Украину "путаницей" в терминах. Как у Байдена или по-другому?» – иронично отреагировала дипломат в своем телеграм-канале.

Эстонская Премьер-министр заявила, что «возникла некоторая путаница из-за терминов, используемых в английском языке», и заверила, что «на самом деле никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск на Украину».

«И президент Макрон в том числе», – цитирует Каллас ТАСС. Как утверждает эстонский политик, разговор шел о том, что «тренировать украинских солдат было бы эффективнее на территории Украины».

26 февраля французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ и где поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Макрон утверждал, что участники не пришли к консенсусу, но такого сценария в будущем исключать нельзя.

Уже на утро следующего дня власти многих европейских стран заявили, что речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В этот же день вечером Париж попытался прояснить ситуацию. По утверждениям Стефана Сежурне, присутствие западных военных на украинской территории не будет означать соучастия в конфликте. Глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что речь о войне с Россией не идет и что «совершенно нормально», что Запад задумывается, как еще помочь киевскому режиму. При этом сам Макрон заверил, что взвесил и продумал слова об отправке западных войск на Украину.

Сегодня директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тыс. человек.