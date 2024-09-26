Как будет выглядеть территория вокруг нового здания театра Камала — эскизы

Институт развития городов Татарстана представил новые кадры визуализации территории рядом с новым зданием театра Камала. Перед театром появится небольшая площадь треугольной формы, на берегу озера Кабан раскинется сад, а у набережной откроются «зрительные» зоны в окружении «театрального леса».

Архитектурные формы проекта включают элементы татарской театральной культуры. Так, мебель в саду будет создана по мотивам классических спектаклей театра. Авторы проекта благоустройства — архитектурное бюро «АрхДесант», куратор проекта — Институт развития городов РТ.

«Благоустройство территории вокруг строящегося здания Театра Камала — самостоятельная и очень важная часть проекта. Цель — не просто благоустроить зону вокруг, а перепрограммировать ее, так как театр значительно меняет контекст окружающей застройки. Одна из главных задач проекта — бережно вписать новый объект в городскую ткань, потому что эта часть Казани никогда не функционировала так активно и никогда не являлась самостоятельной точкой притяжения такого масштаба», — говорит директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Если перед нынешним зданием Театра Камала пространство представляет собой площадь классической формы с фонтанами, то около нового здания появится парковая среда с набережной. Это задаст новые сценарии и форматы взаимодействия театра с окружающим пространством. Территория вокруг будет разделена на разные функциональные зоны.

«Театр — не единственное „действующее лицо“ в этом проекте. Здесь он второй раз в своей истории соприкасается с озером Кабан и становится к нему еще ближе. Живая динамичная энергетика театра, несущая в себе национальные мотивы и звучание праздника, встречается со спокойной гладью озера Кабан и его богатой экосистемой», — рассказывает руководитель бюро «АрхДесант» Дарья Климова.

Непосредственно перед зданием появится небольшая театральная площадь — открытое пространство треугольной формы, которое будет вести от перекрестка улиц Хади Такташ и Назарбаева прямо к дверям театра.

Ближе к набережной раскинется театральный сад, через который можно будет выйти прямо к воде. Это пространство для рефлексии — пеших прогулок и размышлений о пьесах. В саду будет проложена специальная тропа длиной 170 метров с различными площадками — у каждой будет свой сценарий. Растения сада, с одной стороны, продолжат экосистему Кабана, а с другой — будут служить отсылкой к традиционному саду. Поэтому здесь появятся рябины, клены, черемухи, яблони.

Дизайн садовой мебели вдохновлен татарской культурой и атрибутами, которые зрители видят во время спектаклей на сцене. Так, кроме скамеек, здесь будут стулья, табуретки, столики. Собранные в разные композиции, они напомнят о конфликтах драматургических произведений. Например, композиция из двух стульев и скамьи отразит историю противостояния молодой пары старым порядкам и обществу — это основной лейтмотив постановки Карима Тинчурина «Зэңгэр шэл».

Со стороны воды вдоль театра расположатся «зрительные» зоны. Здесь же появится открытая театральная сцена, предназначенная для уличных выступлений трупп театра и событий иного формата.

Вокруг сцены появится лес с дорожками из прессованного настила — они прокладываются так, чтобы оставить большинство участков леса нетронутыми. На деревьях леса будут спрятаны «секреты»: это чулпы — традиционные татарские украшения, которые вплетают в косы девушки.

Также заработает площадка для детей (сейчас на прибрежных территориях озера Кабан есть только одно пространство для игры). По проекту предполагается большая открытая игровая зона с водным садом и музыкальными инструментами. Площадка совместит в себе историю театра и историю экосистемы озера Кабан.

По словам Наили Зиннатуллиной, опыт благоустройства озера Кабан продемонстрировал, как проект может преобразовывать прилегающие территории, менять их наполнение, активировать развитие новых функций пространства.

Строительство нового здания Театра Камала, безусловно, сыграло роль катализатора для изменения прилегающих пространств. Так, были проанализированы территории в границах пешеходной доступности к театру, и в результате преобразованы профили прилегающих улиц Хади Такташ и Туфана Миннулина, придомовые территории между улицами Назарбаева и Хади Такташ.

В существующую набережную также внесены изменения для обеспечения пешеходной доступности. Такой комплексный подход позволил сформировать пешеходные и автомобильные потоки, обеспечил организацию подходов к театру с разных точек и включенность объекта в городской контекст.

Кроме того, строительство нового здания театра Камала стало стимулом для комплексного благоустройства прилегающего квартала между улицами Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. В 2024 году по Программе Раиса РТ Рустама Минниханова «Наш двор» здесь были благоустроены 20 дворов, затронувших 24 многоквартирных дома и более 4772 жителей.

Проект включил расширение пешеходных зон, улучшение освещения, установку новых детских и спортивных площадок, а также создание удобных маршрутов к ключевым объектам района — детским садам, школе и остановкам общественного транспорта.