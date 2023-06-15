Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» приступили к охране границы в Белгородской области

Военнослужащие батальона «Запад-Ахмат», находящегося в подчинении Министерства обороны РФ, на этой неделе приступили к охране территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Личный состав батальона <…> приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области», — написал политик.

По словам Кадырова, подразделения батальона заняли пропускные пункты у сел Нехотеевка Белгородского района и Казинка Грайворонского городского округа. КПП у Казинки подвергся атаке диверсантов во время их рейда на Грайворон 22 мая (в связи с этим руководитель Чечни напомнил об этом нападении).

Рамзан Кадыров также уточнил, что вопросами взаимодействия батальона «Запад-Ахмат» с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, Министерством обороны России, Пограничным управлением ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям, а также Росгвардией «занимаются дорогие БРАТЬЯ»: депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов (слухи о гибели или ранении которого не подтвердились) и начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В последнее время к ним добавились рейды диверсантов. Последняя по времени такая атака произошла в районе села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.