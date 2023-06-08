Отселенные из-за обстрелов жители Белгородской области получат единоразовые выплаты

Временно отселенные из-за обстрелов и диверсионных рейдов жители приграничных городов и сел Белгородской области получат по две единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей каждая. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, еще в конце прошлой недели он попросил помощи у Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, и в понедельник, 5 июня, глава Правительства проинформировал, что соответствующее решение принято.

«Мы уже получили федеральные средства, сегодня они будут перечисляться в банки, и с завтрашнего дня жители уже будут получать первые единоразовые выплаты в 10 тыс. рублей. На следующей неделе начнутся вторые единоразовые выплаты», — пояснил Гладков.

Выплаты должны получить жители более 20 населенных пунктов Шебекинского городского округа, шести населенных пунктов Белгородского района, шести населенных пунктов Валуйского городского округа, сел Козинка, Гора-Подол и Глотово Грайворонского городского округа и хутора Старый Волоконовского района.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В последнее время к ним добавились рейды диверсантов.

Об отражении таких атак в районе села Новая Таволжанка Министерство обороны РФ заявляло 4 и 5 июня. На следующий день, 6 июня, глава области заявил об отсутствии украинских сил на ее территории. Вчера, 7 июня, он в качестве подтверждения выложил видео из Новой Таволжанки.