Глава Чечни заявил о том, что депутат Адам Делимханов после ранения не выходит на связь

Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Адам Делимханов не выходит на связь после ранения, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, глава Чеченской Республики попросил украинскую разведку предоставить информацию об ударе, так как не может связаться с Адамом Делимхановым.

Позднее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов процитировал Володина в своем телеграм-канале: «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам».

Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели Делимханова в результате обстрела, которую позже опровергли.