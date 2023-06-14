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Происшествия 14 июня 2023 12:10

Глава Чечни заявил о том, что депутат Адам Делимханов после ранения не выходит на связь

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Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Адам Делимханов не выходит на связь после ранения, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, глава Чеченской Республики попросил украинскую разведку предоставить информацию об ударе, так как не может связаться с Адамом Делимхановым.

Позднее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов процитировал Володина в своем телеграм-канале: «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам».

Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели Делимханова в результате обстрела, которую позже опровергли.

#госдума рф
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