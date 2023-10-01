Кадыров: «Я абсолютно здоровый, а они уже показывают, как меня хоронят»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь заявил, что абсолютно здоров. Он отреагировал на слухи о своей болезни в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (выходит на телеканале «Россия 1»).

По мнению политика, те, кто распространяет сообщения о его нездоровье, хотят разрушить Россию. «Это те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии. Бросают там каждый раз новые идеи <…>», — заметил он.

«Я абсолютно здоровый, а они уже ролики показывают, как меня хоронят», — подчеркнул руководитель Чечни.

Кадыров также описал свой ответ на подобные действия. «А мы говорим, что мы всех шайтанов уничтожим. Наведем достойный порядок и на Украине, и в Польше, и в других государствах, которые мешают жить нашим гражданам», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 28 сентября провел рабочую встречу с главой Чечни, причем на руке у последнего был некий прибор. По информации ведущего передачи «Москва. Кремль. Путин», это были электронные четки (тасбих).

Ранее слухи о состоянии Рамзана Кадырова после его видеозвонка прокомментировала журналистка Ксения Собчак. До этого политик не раз называл лживыми сообщения о том, что он болен.