Рамзан Кадыров снова доказал, что жив и здоров — видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь прокомментировал слухи о своей болезни. Разразившаяся шумиха наглядно показала, каким СМИ и персонам не стоит доверять, отметил он в своем телеграм-канале.

«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», — написал политик.

Сообщение он посвятил своему дяде Магомеду Кадырову, который проходит лечение в ЦКБ Москвы и которого во время рабочей поездки в столицу ему удалось навестить.

Ранее Рамзан Кадыров уже опровергал фейки о своей болезни и коме, распространяемые в соцсетях. Тогда он пожелал всем, кто распространяет слухи и верит им, оторваться от мониторов и проветриться на улице.