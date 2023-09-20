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Рамзан Кадыров снова доказал, что жив и здоров — видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь прокомментировал слухи о своей болезни. Разразившаяся шумиха наглядно показала, каким СМИ и персонам не стоит доверять, отметил он в своем телеграм-канале.
«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», — написал политик.
Сообщение он посвятил своему дяде Магомеду Кадырову, который проходит лечение в ЦКБ Москвы и которого во время рабочей поездки в столицу ему удалось навестить.
Ранее Рамзан Кадыров уже опровергал фейки о своей болезни и коме, распространяемые в соцсетях. Тогда он пожелал всем, кто распространяет слухи и верит им, оторваться от мониторов и проветриться на улице.
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