Собчак рассказала о звонке Кадырова после реакции на видео с его сыном

Ксения Собчак

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» рассказала о видеозвонке главы Чечни Рамзана Кадырова. Политик отреагировал на то, как она прокомментировала видео избиения его сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

Сначала руководитель Чечни поинтересовался, почему Собчак трогает его сына. На это она ответила, что он сам опубликовал соответствующее видео. Также Кадыров заметил, что не стал наказывать сына и что тот «молодец» и «повел себя как настоящий мужчина».

Собчак также пересказала, каким образом Кадыров описал случившееся в СИЗО. По словам политика, он с сыном пришел к Журавелю, однако ничего ему не делал, так как является законопослушным гражданином.

Рамзан Кадыров Фото: t.me/bloodysx/

«Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их», — заявил Кадыров, назвав сына «самостоятельным» и «темпераментным».

При этом глава Чечни заверил: «Если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона».

Из слов Собчак следует, что Кадыров разрешил ей опубликовать и пересказ разговора, и скриншот. «Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью», — добавила она, прокомментировав таким образом слухи о смерти или тяжелой болезни главы Чеченской Республики.