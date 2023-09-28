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Кадыров заявил Путину, что чеченским бойцам не страшны никакие танки Abrams
Чеченским военнослужащим не страшны американские танки Abrams и другое вооружение, поставляемое странами Запада. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Кадырова, все проблемы и вопросы военнослужащих очень быстро решаются и все они находятся в бодром расположении духа.
«Никакие Abrams, танки не страшны... А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю, как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, их проблемы — нету связи, техника... Мы с начала спецоперации и на сегодняшний день купили одну тысячу с чем-то бронированных машин», — заметил он.
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